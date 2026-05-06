La Fórmula 1 evalúa un cambio inesperado para ganar energía

La evolución técnica de la Fórmula 1 volvió a abrir un debate de fondo: cómo sostener el rendimiento sin comprometer la eficiencia energética. Tras las primeras carreras de la temporada 2026, la FIA detectó un patrón que preocupa y ya impulsa discusiones con los equipos de cara a 2027.

El foco no está puesto, esta vez, en los motores ni en los sistemas híbridos, sino en un aspecto menos intuitivo: la carga aerodinámica. La conclusión a la que arribaron los ingenieros es que los autos actuales están rindiendo por encima de lo esperado en curva, y eso tiene consecuencias directas en la energía disponible.

A mayor velocidad en sectores de curva, menor margen para recuperar energía en las frenadas. Ese desequilibrio empezó a notarse en el comportamiento general de los monoplazas, obligando a pilotos y equipos a gestionar con mayor cuidado cada tramo de carrera.

Según reveló The Race, los equipos comenzarán a debatir formalmente una posible reducción de la carga aerodinámica como parte de las soluciones que evalúa la FIA para 2027. El director de monoplazas del organismo, Nikolas Tombazis , explicó que el origen del problema radica en la capacidad de las escuderías para extraer más rendimiento del previsto en el reglamento. "Una de las razones por las que no ha estado ahí desde el principio es que los coches van un poco más rápido (de lo previsto)", señaló.

Esa ganancia en velocidad, que en principio representa una mejora, terminó generando un efecto no deseado. "Los equipos han encontrado un poco más de carga aerodinámica de la que esperábamos, y por lo tanto, la energía recuperada durante el frenado es un poco menor de lo que sería normalmente", agregó. El resultado es un escenario más exigente: "Así que tenemos un reto un poco mayor del que nos hubiera gustado".

Fórmula 1 GP de Miami Menos aerodinámica, más eficiencia: la idea que toma fuerza en la Fórmula 1. EFE

La alternativa que analiza la Fórmula 1

Frente a este panorama, la FIA comenzó a explorar junto a las escuderías una solución que rompe con la lógica tradicional de desarrollo: reducir la carga aerodinámica para mejorar la eficiencia energética.

La idea apunta a que autos con menor carga reduzcan su velocidad en curva y, como consecuencia, incrementen la capacidad de recuperación de energía en las frenadas. Además, este enfoque también aparece como una medida preventiva en términos de seguridad.

Un exceso de carga aerodinámica aumenta las fuerzas que actúan sobre los neumáticos, y la preocupación es que la evolución constante de los autos lleve esos límites a zonas críticas si no se introduce algún tipo de control.

Las propuestas en análisis contemplan distintos niveles de intervención, con recortes estimados de entre 20 y 50 puntos de carga. Las modificaciones se concentrarían en sectores clave como el alerón delantero, el fondo plano y la arquitectura aerodinámica cercana a los pontones.

Fórmula 1 GP Miami EFE

Reglamentos, tiempos y límites técnicos

Uno de los factores que podría acelerar cualquier decisión es el margen reglamentario que tiene la FIA para actuar por razones de seguridad. El reglamento técnico le permite introducir cambios sin demoras si detecta riesgos potenciales.

En paralelo, Tombazis valoró el funcionamiento general del reglamento actual, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de seguir de cerca a otros autos: "Tenemos la opción de reducir un poco la carga aerodinámica para asegurarnos de que no siga aumentando durante el ciclo".

También remarcó que el comportamiento en pista ha mejorado: "En general, desde el punto de vista aerodinámico, creo que las reglas están funcionando bastante bien, lo que significa que el seguimiento es bastante bueno".

Mientras tanto, modificar las unidades de potencia no aparece como una alternativa viable en el corto plazo. Los tiempos de desarrollo y homologación hacen que cualquier cambio profundo recién pueda implementarse a partir de 2028.

Por eso, la aerodinámica se posiciona como la herramienta más inmediata para corregir el desequilibrio actual. La discusión ya está en marcha y podría definir el rumbo técnico de la Fórmula 1 en los próximos años.