La promesa de la FIA que ilusiona a los fans históricos de la Fórmula 1

La discusión sobre el rumbo técnico de la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del presidente de la FIA , Mohammed Ben Sulayem. En un momento en el que los motores híbridos actuales todavía están dando sus primeros pasos, el dirigente planteó la posibilidad de un giro que impactaría de lleno en la identidad de la categoría.

El eje de la controversia está en las unidades de potencia introducidas en 2026. Diseñadas con un equilibrio casi total entre energía eléctrica y combustión interna, estas configuraciones no lograron consenso: su complejidad y efectos en pista encendieron cuestionamientos tanto dentro como fuera del paddock.

En ese contexto, ya hubo ajustes reglamentarios y continúan las conversaciones para modificar ciertos aspectos en el mediano plazo. Aun así, el margen de maniobra es limitado, principalmente por la inversión y el desarrollo técnico que los fabricantes vienen sosteniendo desde hace años.

Mientras el reglamento vigente sigue en evaluación, puertas adentro comienza a consolidarse otra idea. No es nueva, pero ahora aparece con mayor viabilidad: una arquitectura más simple, con menor dependencia eléctrica y un perfil más alineado con la tradición de la Fórmula 1 .

Ben Sulayem fue directo al referirse a ese escenario. Definió el cambio como “cuestión de tiempo” y dejó una frase que rápidamente tomó relevancia: “el V8 está por llegar”. Incluso, sugirió que el salto podría darse antes de lo previsto si los fabricantes acompañan la iniciativa.

“Lo sabrán muy pronto y será con una electrificación mínima”, sostuvo en declaraciones recogidas por el sitio especializado The Race. Y ante la posibilidad de resistencias, fue aún más contundente: “Se hará.”

fórmula 1 fia La FIA y la Fórmula 1 debaten el futuro de las unidades de potencia en medio de críticas por la complejidad de los motores actuales. www.formula1.com

El contexto también juega a favor de este planteo. A diferencia de lo ocurrido con la propuesta de motores V10 —que no prosperó por falta de apoyo—, hoy existe una mayor apertura a revisar el peso de la electrificación dentro del paquete técnico.

El desafío de la Fórmula 1

El debate no es solo técnico, sino también estratégico. La Fórmula 1 busca sostener su atractivo sin perder relevancia para los fabricantes, en un equilibrio que no siempre resulta sencillo. En ese marco, simplificar los motores aparece como una prioridad compartida.

Las unidades anteriores a 2026 tenían un claro predominio del motor de combustión, mientras que las actuales avanzaron hacia un reparto mucho más equilibrado. El próximo paso, según lo que se discute, sería retroceder parcialmente en ese camino para recuperar protagonismo mecánico.

Los motores V8 encajan en esa lógica. Menos complejos, más livianos y con un sonido característico, representan una alternativa que combina tradición y viabilidad técnica. Esa dirección coincide con los objetivos planteados por Stefano Domenicali, enfocados en reducir costos y peso.

Aunque el siguiente gran ciclo reglamentario está proyectado para 2031, no se descarta que los tiempos se aceleren. Si eso ocurre, la promesa deslizada por la FIA podría transformarse en uno de los cambios más significativos de la Fórmula 1 en los últimos años.