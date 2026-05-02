Dolor en el automovilismo: el expiloto de Fórmula 1 y paralímpico Alex Zanardi murió a los 59 años

El italiano Alex Zanardi, protagonista de una de las mas grandes historias de superación del deporte, falleció este viernes 1 de mayo.

El mundo del deporte está de luto. Este sábado se confirmó la muerte a los 59 años de Alex Zanardi, protagonista de una de las mayores historias de superación. El expiloto de Fórmula 1 perdió ambas piernas por un terrible accidente en 2001, pero no bajó los brazos, se reinventó y ganó varias medallas de oro en distintos Juegos Paralímpicos.

El italiano comenzó desde niño en el mundo del karting, donde rápidamente se destacó y comenzó a progresar cada vez más hasta llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial. En la misma compitió durante la década del 90 en equipos como Jordan, Minardi y Lotus y consiguió un punto durante la temporada de 1993.

El comunicado de la FIA Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fia/status/2050499228208710062?s=20&partner=&hide_thread=false The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh — FIA (@fia) May 2, 2026 Sus mayores logros llegaron en la categoría CART de Estados Unidos, que se llevaba a cabo en monoplazas y se disputó hasta el 2003. Allí consiguió quedarse con el título en 1997 y 1998, lo que le permitió volver a la Fórmula 1 en 1999 con el equipo Williams. Sin embargo, su vida sufrió un cambio de 180 grados en septiembre del 2001, cuando perdió las dos piernas por un gravísimo accidente que sufrió mientras corría una carrera de la CART en Alemania.

Lejos de darse por vencido, Zanardi protagonizó una increíble recuperación que le permitió competir en el WTCC con un auto adaptado e incluso consiguió varias victorias y hasta participó de las 24 horas de Daytona. Sus mayores logros se dieron en los Juegos Paralímpicos, donde conquistó las medallas de oro en handbike en Londres 2012 (contrarreloj individual H4 y prueba de ruta H4) y Río 2016 (contrarreloj de ciclismo de mano H5).

El comunicado de la Fórmula 1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050511866426794413?s=20&partner=&hide_thread=false Stefano Domenicali - President and CEO of Formula 1:



I am deeply saddened by the passing of my dear friend Alex Zanardi.



He was truly an inspirational person, as a human and as an athlete. I will always carry with me his extraordinary strength. He faced challenges that would… pic.twitter.com/damriNDNU5 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026 En el 2020, Zanardi sufrió otro grave accidente mientras competía en una prueba de handbike en Toscana, Italia. Allí impactó contra un camión y sufrió serias lesiones craneales y neurológicas que derivaron en varias cirugías y una extensa rehabilitación.