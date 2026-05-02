El rumor sobre Carlos Alcaraz que conmueve a España en medio del silencio del tenista

Tras darse de baja del Masters 1000 de Roma y de Roland Garros, temen que la lesión de Carlos Alcaraz pueda ser más grave de lo que se esperaba.

Carlos Alcaraz conmovió al mundo del tenis una semana atrás cuando anunció que daría de baja su participación del Masters 1000 de Roma y de Roland Garros. Unos días antes había debido abandonar el ATP 500 de Barcelona por una lesión en su muñeca derecha y optó por declinar de los siguientes torneos por precaución.

Desde entonces, el N°2 del mundo y su entorno optaron por mantenerse en silencio mientras se le realizan los estudios correspondientes para determinar el grado de su dolencia, la cual se extiende también a su antebrazo. En medio de este hermetismo, trascendió un fuerte rumor que genera mucha preocupación en España.

Carlos Alcaraz podría estar de baja hasta por 6 meses Carlos Alcaraz lesión La foto con la que Alcaraz anunció hace una semana su baja de Roland Garros. @carlosalcaraz Según indicaron en redes sociales y algunos medios de comunicación, se sospecha que su dolencia pueda ser crónica, por lo que el tenista murciano podría tener que pasar por el quirófano y estar lejos de las canchas un tiempo mucho más largo de lo que se esperaba. Se habla incluso que sería baja por 6 meses, lo que le haría perderse prácticamente todo lo que queda de la temporada 2026.

"Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante, pero hay muchos tipos de lesiones y aquí resulta obvio que nos falta información", indicó el especialista en cirugía ortopédica y traumatología Luis Martínez Romero en diálogo con la agencia EFE.

"Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo de entre cuatro y seis semanas pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada", detalló a continuación.