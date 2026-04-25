Video: la escandalosa reacción de Daniil Medvedev en Madrid por la que debió ser descalificado

El ruso Daniil Medvedev protagonizó un tenso episodio con el público y el árbitro en pleno partido, una situación que generó fuerte polémica.

El ruso Daniil Medvedev volvió a ser protagonista por motivos extradeportivos en el circuito ATP. Durante su partido de segunda ronda en el Masters 1000 de Madrid frente al húngaro Fabián Marozsán, el exnúmero uno del mundo tuvo un cruce tenso con el público que elevó la temperatura del encuentro.

Hasta ese momento, el desarrollo del partido parecía controlado por Medvedev. Había ganado el primer set con autoridad por 6-2 y dominaba el segundo parcial, incluso con un quiebre a favor que lo acercaba a la victoria sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Marozsán logró recuperar el break y nivelar el marcador. A partir de allí, el ambiente en las gradas se volvió determinante y el ruso comenzó a mostrar signos de frustración.

El gesto antideportivo de Daniil Medvedev Con el marcador igualado 4-4 en el segundo set, Medvedev reaccionó contra el público con gestos provocadores, simulando escupir hacia las tribunas. La actitud no pasó desapercibida y el umpire le aplicó de inmediato un warning por conducta antideportiva.

Lejos de calmarse, el ruso repitió el gesto segundos después, esta vez dirigido hacia el propio árbitro, en una acción que pudo haber derivado en su descalificación por reincidencia. Sin embargo, la sanción no escaló y el partido continuó.