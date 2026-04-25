Sigue la polémica: Toto Wolff defendió a Colapinto y apuntó contra Bearman por el accidente en Suzuka

La polémica por el accidente en el Gran Premio de Japón sigue sumando capítulos. Luego de las duras críticas de Oliver Bearman hacia Franco Colapinto , ahora fue Toto Wolff quien intervino en el debate y tomó partido por el piloto argentino.

El incidente ocurrido en Suzuka generó controversia desde el primer momento. Bearman protagonizó un fuerte choque al intentar esquivar al piloto de Alpine, en una situación marcada por la diferencia de velocidad entre ambos autos, especialmente condicionada por la gestión de la energía.

Semanas después, Bearman decidió referirse públicamente al episodio en el podcast “Up To Speed”, donde no dudó en responsabilizar a Colapinto por lo sucedido y cuestionar su accionar en pista.

El británico apuntó a un supuesto acuerdo previo entre los pilotos para manejar con mayor previsibilidad en situaciones de diferencias de velocidad. “Entre los pilotos mismos dijimos de ser más respetuosos entre nosotros mismos, movernos para defender con algo más de tiempo, por la diferencia de velocidad tan alta. Y, dos días después, eso pasa. Para mí es inaceptable”, expresó.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la convivencia en pista en la Fórmula 1 actual, donde las diferencias de ritmo entre autos pueden generar maniobras complejas, especialmente en circuitos técnicos como Suzuka.

Toto Wolff defendió a Colapinto

Lejos de coincidir con esa postura, Wolff ofreció una visión distinta del incidente y relativizó la responsabilidad de Colapinto. En una entrevista con la BBC, el jefe de Mercedes consideró que la situación debe analizarse como un error puntual dentro de un contexto exigente.

“Debemos ver el accidente de Bearman como lo que fue. Y fue un error de cálculo de una situación. Es como pulsar el botón de ‘Boost’, es como no frenar en una curva cerrada donde se supone que deberías frenar”, explicó.

toto wolff Toto Wolff salió a bancar a Colapinto tras los dichos de Bearman. Shutterstock

Además, el dirigente amplió su análisis al comparar lo ocurrido con otras categorías del automovilismo, donde las diferencias de velocidad son aún mayores. “Me encanta Le Mans. Me paso la noche en vela mirando la pantalla de cronometraje, pero los hypercars pasan por las curvas Porsche 30 o 40 kilómetros por hora más rápido que los coches GT3. Las diferencias de velocidad son enormes”, agregó.

Con estas declaraciones, Wolff no solo defendió a Colapinto, sino que también puso el foco en la complejidad inherente a este tipo de situaciones en la Fórmula 1 moderna. La discusión, lejos de cerrarse, expone las tensiones que pueden surgir en un contexto donde la tecnología y la estrategia influyen cada vez más en el comportamiento de los autos en pista.