Bearman rompió el silencio y responsabilizó a Franco Colapinto por el accidente en Japón: "Fue inaceptable"

El Gran Premio de Japón sigue generando repercusiones tras el fuerte accidente protagonizado por Oliver Bearman . El piloto británico decidió romper el silencio y responsabilizó directamente a Franco Colapinto por la maniobra que derivó en el impacto ocurrido en el circuito de Suzuka.

La acción se desarrolló en la vuelta 22 de la competencia, cuando ambos pilotos ya habían cumplido con sus detenciones en boxes. En ese contexto, Bearman se acercaba con una diferencia de velocidad considerable respecto al argentino, especialmente en el sector de la curva Spoon, una zona técnica y de alta exigencia.

Al intentar esquivar al monoplaza de Alpine, el británico debió desviarse hacia la izquierda, perdió adherencia al tocar el césped y terminó fuera de control. Su auto cruzó la pista antes de impactar contra las barreras. A pesar de la violencia del golpe, no sufrió heridas graves, aunque evidenció molestias físicas al descender del vehículo.

En diálogo con el podcast Up to Speed, el joven de Haas dio detalles del momento y puso el foco en un factor clave : la diferencia de ritmo entre ambos autos. "Esa es la primera vez realmente en la historia, o en todo el tiempo que puedo recordar, que dos autos luchando por posición tienen una diferencia de velocidad tan grande, y eso es realmente una consecuencia desafortunada de estas regulaciones, pero eran 50 km/h de diferencia".

Críticas directas a la maniobra de Franco Colapinto

Bearman no dudó en señalar al argentino como responsable del incidente y cuestionó su decisión de defender la posición en ese contexto. "Franco se movió delante de mí para defender su posición. El año pasado habría estado absolutamente al límite, pero probablemente habría sido aceptable con una diferencia de velocidad de solo 5 o 10 km/h. Pero con 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar, básicamente, un accidente mucho, mucho más grande", afirmó.

En la misma línea, explicó que incluso un leve desplazamiento puede volverse determinante cuando la diferencia de velocidad es tan amplia. "Cuando se movió hacia la izquierda fue un movimiento pequeño, pero con esa diferencia de velocidad cualquier movimiento es enorme, así que tuve suerte de no golpearlo. Habría sido mucho, mucho peor si lo hacía".

Un tema discutido previamente entre pilotos

El británico también remarcó que este tipo de situaciones ya había sido motivo de análisis entre los propios competidores antes de la carrera. "Fue algo de lo que hablamos el viernes, lo que lo hace aún más frustrante. Dijimos entre todos los pilotos: necesitamos darnos un poco más de respeto, moverse para defender la posición con un poco más de anticipación, porque las diferencias de velocidad son mucho mayores de lo que hemos tenido nunca en nuestro deporte. Y luego, dos días después, ocurre eso, lo que para mí fue inaceptable".

Además, insistió en que la reacción de Colapinto fue tardía y peligrosa: "Me vio venir y se movió. El año pasado habría estado bien; este año me ve venir demasiado tarde. Llego con una diferencia de velocidad tan grande que en ese punto ya es demasiado tarde para moverse. Entonces veo que miró por el espejo y se fue a la izquierda, lo cual no está bien".

accidente bearman La maniobra entre Oliver Bearman y Franco Colapinto sigue generando repercusiones. Captura de video

El pedido de Oliver Bearman

Por último, Bearman planteó la necesidad de mejorar la convivencia en pista y no descartó ajustes en conjunto con la FIA para evitar episodios similares. "Necesitamos resolver estas cosas entre los pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no estuve nada contento con la maniobra que hizo. Pero también creo que hay algunos ajustes que podemos hacer con la FIA y hemos estado trabajando muy bien juntos para tratar de evitar estas grandes diferencias de velocidad en cualquier caso".

Como cierre, dejó una reflexión sobre los riesgos actuales en la categoría: "Porque, como dije, 50 km/h normalmente es como un auto en vuelta de enfriamiento frente a un auto empujando, y cuando luego se mueven para defender su posición, es peligroso. Me alegra estar bien y contento de estar completamente bien, entusiasmado por Miami".