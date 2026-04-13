¿Está Colapinto? La sorpresiva predicción de un medio especializado en la Fórmula 1 para la temporada 2027

Un sitio especializado armó la posible grilla de la F1 para el año próximo y el pronóstico no fue para nada alentador para Franco Colapinto.

Un sitio especializado armó la posible grilla de la temporada 2027 de la Fórmula 1. ¿Qué pasará con Franco Colapinto?

En medio del parate de la Fórmula 1, una predicción sobre el futuro de la categoría generó sorpresa. Un medio inglés especializado armó cómo quedarían las alineaciones para la temporada 2027 y dejó afuera a Franco Colapinto, actual piloto de Alpine.

El análisis fue realizado por los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm en el podcast de The Race, donde proyectaron los movimientos del mercado en base a rendimientos, rumores y posibles cambios en las escuderías. La ausencia del argentino llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta su reciente llegada a la categoría.

The Race dejó afuera a Colapinto en su proyección de la F1 2027 The Race conformó un listado con las alineaciones de las 11 escuderías The Race conformó un listado con las alineaciones de las once escuderías para el 2027. The Race podcast Según esta proyección, Alpine tendría en 2027 a Pierre Gasly y Alex Albon como dupla titular, lo que desplazaría a Colapinto. Además, otro dato que sorprendió fue la ausencia de Max Verstappen en ese equipo, ya que especulan con un posible año sabático del neerlandés.

Más allá de este escenario hipotético, Colapinto viene de sumar su primer punto en la temporada tras finalizar décimo en el Gran Premio de China y sigue enfocado en consolidarse en la máxima categoría.