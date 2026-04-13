La desafiante frase Lamine Yamal al Cholo Simeone a horas de Atlético-Barcelona: "A ver si me hace un favor"

En la previa de la revancha por los cuartos de final de la Champions League, Lamine Yamal aludió directamente a Diego Simeone con un picante comentario.

Del otro lado, en Cataluña, van en busca de una remontada que saben que será muy difícil, pero que afrontan con antecedentes más que suficiente para creerla posible. Una de sus principales cartas para ilusionarse es Lamine Yamal, quien este lunes habló en conferencia de prensa y calentó un poco la previa.

Lamine Yamal desafió al Cholo Simeone Lamine Yamal desafió al Cholo Simeone "Somos un equipo joven, todos muy culers. Lo hemos demostrado muchas veces. Por aquí pasa la temporada, tenemos muchas ganas de estar en semifinales y lo daremos todo. He tenido la suerte que, desde pequeño, he tenido que tener más responsabilidades de las que debía. Estoy acostumbrado. Sólo pienso en disfrutarlas, en no verlas como un problema, sino como una virtud", apunto en primera instancia el crack de 18 años.

Tras esto, lanzó una picante y desafiante frase con la que aludió directamente a Simeone: "Sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado. Espero que pueda marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con un jugador", lanzó entre risas.