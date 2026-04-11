La sentencia de Hansi Flick de cara a la revancha contra Atlético de Madrid por Champions: "No necesitamos un milagro"

Tras golear al Espanyol en el derbi, Hansi Flick se refirió al duelo crucial que tendrá el Barcelona el martes tras perder la ida 2-0 ante Atlético de Madrid.

Tras caer sorpresivamente 2-0 en la ida como local, el Barcelona se prepara para la revancha contra Atlético de Madrid en el Metropolitano el próximo martes por los cuartos de final de la Champions League. No la tendrá sencilla, más teniendo en cuenta que los Colchoneros avanzaron en los únicos dos cruces eliminatorios anteriores entre ambos (2014 y 2016).

El elenco culé viene de golear 4-1 al Espanyol en el derbi catalán de este sábado, lo que lo deja muy cerca de ganar LaLiga, puesto que le sacó 9 puntos al Real Madrid a falta de 7 fechas. Tras el encuentro, Hansi Flick palpitó lo que será el partido de vuelta contra el equipo del Cholo Simeone por el campeonato europeo.

Hansi Flick palpitó la revancha contra Atlético de Madrid por la Champions Hansi Flick palpitó la revancha contra Atlético de Madrid por la Champions "Siempre pienso positivo, lo que hemos hecho hasta ahora es fantástico. El gran objetivo es llegar a la semifinal de Champions, tiene que ser un gran partido por nuestra parte, y tenemos la calidad para ganar la Liga, pero hay que ir con una buena mentalidad y jugar como equipo", apuntó en primera instancia el DT alemán.

En ese sentido, indicó cómo encarará el duelo del martes: "No necesitamos un milagro, simplemente jugar nuestro mejor fútbol. Y eso lo podemos hacer. Hay muchas cosas posibles. Hoy después del 3-1 hemos marcado el 4-1. Sé que el Atlético es un equipo fantástico, pero nosotros también. Lucharemos y seguro que la afición nos dará apoyo allí y estará preparado", remarcó con un tono optimista.