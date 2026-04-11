El Barcelona se impuso en el derbi y acaricia LaLiga a siete fechas del final

El Barcelona dio un golpe fuerte en LaLiga al imponerse por 4-1 ante el Espanyol en el clásico de la ciudad. El resultado le permite ampliar la diferencia en la cima y dejar a Real Madrid a nueve puntos, cuando restan siete jornadas para el cierre del torneo.

A pesar de tener en el horizonte el compromiso ante el Atlético de Madrid por la Champions League , el entrenador Hansi Flick apostó por una formación con varios titulares habituales, decisión que terminó siendo determinante en el desarrollo del partido.

El conjunto local asumió el control desde el inicio y rápidamente logró traducir su dominio en el marcador, en un primer tiempo que dejó en evidencia la diferencia entre ambos equipos.

El marcador se abrió temprano con un cabezazo de Ferran Torres tras un córner ejecutado por Lamine Yamal. Minutos más tarde, la misma sociedad volvió a aparecer: el juvenil asistió con precisión y el delantero definió con sutileza para firmar su doblete.

Con esa ventaja, el Barcelona manejó el ritmo del encuentro ante un Espanyol que no logró imponer condiciones ni sostener el nivel mostrado en otros tramos del campeonato.

Reacción visitante y momento de incertidumbre

En el complemento, el equipo visitante encontró el descuento a través de Pol Lozano, quien aprovechó un rebote en el área para darle algo de suspenso al desarrollo.

El gol llegó en un momento particular, poco después de que se anulara el tercero del Barcelona por una posición adelantada, lo que alimentó la expectativa de una posible reacción del Espanyol, que adelantó sus líneas y buscó presionar más alto.

Barcelona Espanyol Barcelona superó a Espanyol en el derbi y dio un paso decisivo en la lucha por el campeonato. EFE

Cierre contundente y paso clave hacia el título

Sin embargo, cuando el partido parecía abierto, el Barcelona volvió a golpear. Primero con una definición de Lamine Yamal tras una jugada en profundidad y luego con la aparición de Marcus Rashford, quien selló el resultado con una acrobática definición.

El triunfo le permite al conjunto catalán quedar muy cerca de consagrarse en LaLiga, en una recta final donde mantiene una ventaja considerable y consolida su candidatura al título.