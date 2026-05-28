Atlético Madrid lanzó una desafiante respuesta tras conocerse el acuerdo de Julián Álvarez con Barcelona

La novela alrededor del futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo y esta vez fue Atlético de Madrid el que decidió fijar postura. Después de que en España trascendiera que el delantero argentino ya habría alcanzado un acuerdo contractual con Barcelona para la próxima temporada, desde el club madrileño dejaron una contundente declaración sobre la situación del atacante.

El caso generó un enorme revuelo en Europa porque Julián aparece como uno de los delanteros más codiciados del mercado. Su crecimiento desde la salida de River, el impacto que tuvo en Manchester City y su consolidación en Atlético de Madrid lo transformaron en una de las grandes figuras argentinas del fútbol internacional.

Mientras Barcelona avanza en la búsqueda de refuerzos para encarar una nueva etapa deportiva, el nombre del campeón del mundo comenzó a ocupar un lugar prioritario dentro de la planificación del conjunto catalán. Sin embargo, en Madrid dejaron claro que no piensan facilitar ningún movimiento.

Según informó EFE, fuentes del Atlético de Madrid aseguraron que Julián Álvarez “no está en venta” y remarcaron que el club no recibió “ninguna oferta” por parte del Barcelona . “No hemos recibido ninguna oferta, ni ha existido ninguna reunión o negociación”, explicaron desde la institución madrileña.

La declaración surgió después de que distintos medios españoles revelaran una reunión entre Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez , y Deco, director deportivo del Barcelona .

Julián Álvarez La novela por Julián Álvarez recién comienza. EFE

Ese encuentro habría servido para avanzar en un posible acuerdo contractual entre el futbolista y el conjunto catalán, aunque todavía faltaría resolver el aspecto más complicado: la negociación con Atlético de Madrid.

Desde el club rojiblanco también dejaron ver cierto fastidio por la cantidad de rumores que circularon alrededor del delantero argentino durante los últimos meses. Fuentes de la institución señalaron estar “muy cansados de meses y meses de inventos, medias verdades, mentiras, acoso y derribo al jugador”.

Incluso calificaron “la actitud” del Barcelona como “de equipo pequeño”, una frase que no pasó desapercibida.

Julián Álvarez, una figura cada vez más buscada

El interés del Barcelona por Julián no sorprende dentro del mercado europeo. El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se consolidó como una pieza de enorme valor internacional.

Desde su llegada al Atlético de Madrid, el argentino disputó 106 partidos y convirtió 49 goles, números que lo posicionaron como el principal referente ofensivo del equipo dirigido por Diego Simeone.

Además de Barcelona, otros clubes importantes como Arsenal y París Saint-Germain también siguen de cerca la situación del atacante. En Barcelona entienden que el argentino reúne todas las condiciones para liderar el nuevo proyecto deportivo del club.

Después de avanzar por Anthony Gordon, el conjunto catalán busca seguir reforzando el ataque y considera que Julián Álvarez podría convertirse en una de las grandes figuras de la próxima etapa.

Sin embargo, Atlético de Madrid insiste en que no existe intención de negociar.

Julián Álvarez Desde Atlético de Madrid aseguran que Julián Álvarez "no está en venta”. EFE

El delantero tiene contrato hasta 2030 y posee una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que refleja el valor estratégico que tiene dentro del proyecto del club madrileño.

El respaldo del Atlético hacia Julián

En medio de toda la polémica, Atlético de Madrid también buscó proteger públicamente la imagen del delantero argentino. Desde el club dejaron en claro que consideran a Julián completamente ajeno al ruido mediático que se generó alrededor de su futuro y atribuyeron la situación a movimientos externos vinculados al mercado de pases.

“Ha tenido una actitud intachable y profesional desde su llegada”, remarcaron desde la institución. El respaldo no es casual. Julián se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más valorados por los hinchas del Atlético gracias a su entrega dentro de la cancha y a su rápida adaptación al estilo competitivo que exige Simeone.

Por eso, en Madrid intentan bajar la tensión mientras continúan apareciendo versiones sobre el interés de otros gigantes europeos. Del lado de Barcelona, la intención es resolver rápidamente las principales incorporaciones antes del inicio del Mundial.