El Cholo Simeone trazó un particular paralelismo entre él y Guardiola por su ida del Manchester City: qué dijo

En conferencia, Diego Simeone se metió solo en el tema del fin de ciclo del legendario técnico español, a quien llenó de elogios y también tomó como ejemplo. ¿Por qué?

Hay técnicos que ganan títulos y hay otros que, además, logran mantenerse durante años en la élite sin perder vigencia. En esa lista aparecen Diego Simeone y Pep Guardiola. Por eso no sorprendió que el Cholo se sintiera reflejado en la decisión del catalán de dejar el Manchester City después de casi una década.

En la previa del cierre de La Liga ante Villarreal, el técnico del Atlético de Madrid habló del desgaste que implica vivir al máximo nivel y terminó dejando una confesión muy particular. Fiel a su estilo, el argentino remarcó que el crecimiento de un equipo no depende solamente del entrenador. “La búsqueda de crecimiento existe, año tras año nos reinventamos, la temporada pasada fue difícil, este año también. La forma de mejorar es buscar lo mejor del equipo y lo podamos representar en el juego. No se trata de entrenadores, va de jugadores. A mejores jugadores hay mejores entrenadores”, aseguró.

Simeone tomó como ejemplo a Pep Guardiola tras su ida del City Pero la conferencia tomó otro rumbo cuando apareció el tema Guardiola. El ex DT del Barcelona explicó hace pocos días que su salida del fútbol inglés tiene mucho que ver con el agotamiento mental y la presión constante de competir al máximo nivel, motivo por el cual tiene decidido tomarse un año sabático.

“Leí lo de Guardiola. Me siento muy identificado con él. Si le cambiaban el nombre... no gané las copas que ganó él, claramente, pero sí me sentí muy identificado con él y todo lo que relataba”, soltó Simeone, dejando una frase que rápidamente captó la atención de los periodistas en la sala.

La reflexión del Cholo Simeone en referencia al fin de ciclo de Pep Guardiola en el Manchester City. La reflexión del Cholo Simeone en referencia al fin de ciclo de Pep Guardiola en el Manchester City. Video: @eldesmarque