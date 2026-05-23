Insólito: el jugador de River que será titular en la final ante Belgrano ¡y no tiene contrato!

Eduardo Coudet apostaría por un juvenil que todavía no firmó su primer vínculo profesional con River para la definición del Torneo Apertura. De quién se trata.

Un juvenil de River con un puñado de minutos en Primera irá desde el arranque vs. Belgrano.

La final del Torneo Apertura ya empezó a jugarse en la cabeza de Eduardo Coudet. La primera señal de eso fue el duelo ante Bragantino, donde el DT de River paró un once completamente alternativo y guardó a todos los titulares, aunque se esperan sorpresas para el partido decisivo con Belgrano en Córdoba.

Sí, porque la realidad es que el Chacho tiene un as bajo la manga. A raíz de la baja de Aníbal Moreno, afectado por un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, el equipo que saldrá a jugar en el Mario Alberto Kempes tendría un bombazo inesperado: la presencia del pibe Lucas Silva.

Aunque el ex Palmeiras y Racing quiere infiltrarse para estar en la final, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo. Ahí es donde aparece el volante central de 19 años, que sacó ventaja por encima de otros jugadores de peso como Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo.

Lucas Silva, que todavía no firmó su primer contrato profesional en River, se perfila como titular para la final con Belgrano. Lucas Silva, que todavía no firmó su primer contrato profesional en River, se perfila como titular para la final con Belgrano. Foto: Getty Images

De locos: Lucas Silva será titular ante Belgrano sin tener contrato con River Mientras tanto, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo trabaja para resolver una situación llamativa: Silva suma ya suma seis partidos en la Primera de River y todavía no firmó su primer contrato profesional. Por ahora la principal traba está en los números, pero en Núñez son optimistas de que llegarán a un acuerdo a la brevedad para blindarlo con la famosa cláusula de los US$ 100.000.000 que ya es política del club.