Alerta en Boca: los dos titulares que no se entrenaron a días de la "final" con la U. Católica

El próximo jueves en la Bombonera, Boca se jugará el semestre frente a Universidad Católica por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores . Y este viernes, en la práctica realizada en Boca Predio, hubo dos ausencias que rápidamente encendieron las alarmas.

La ecuación es sencilla para el Xeneize: si derrota a los chilenos, seguirá con vida en el máximo certamen continental. Pero si empata o pierde, terminará tercero en su zona y deberá conformarse con disputar los playoffs de la Sudamericana, algo que consumaría otro fracaso rotundo.

A días de un partido que podría marcar un antes y un después en el mundo Boca , el cuerpo técnico no tiene pensado asumir riesgos. Por eso, tanto Miguel Merentiel como Marco Pellegrino trabajaron diferenciados del grupo.

De todos modos, en los pasillos de Brandsen 805 llevaron tranquilidad: ninguno de los dos arrastra lesiones ni molestias físicas de gravedad. Simplemente el CT de Úbeda decidió preservarlos para que lleguen en las mejores condiciones a la "final" del jueves.

En el caso de la Bestia, su presencia es prácticamente indispensable. Además de ser uno de los referentes del plantel, es el delantero más confiable del equipo y suele aparecer en los partidos importantes, y al de Católica le cabe ese rótulo a la perfección.

A su vez, el defensor ex Huracán e Independiente también tiene su peso propio: será el reemplazante de Ayrton Costa, quien llegó al límite de amarillas en el 1-1 ante Cruzeiro y no podrá estar en la definición del grupo. A priori, ambos estarán disponibles y serán titulares ante los Cruzados.