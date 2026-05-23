Alerta en Boca: los dos titulares que no se entrenaron a días de la "final" con la U. Católica
En la práctica del viernes, Claudio Úbeda no pudo contar con un par de futbolistas que son fijas para jugar contra los chilenos. Quiénes son y ¿llegan?
El próximo jueves en la Bombonera, Boca se jugará el semestre frente a Universidad Católica por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Y este viernes, en la práctica realizada en Boca Predio, hubo dos ausencias que rápidamente encendieron las alarmas.
La ecuación es sencilla para el Xeneize: si derrota a los chilenos, seguirá con vida en el máximo certamen continental. Pero si empata o pierde, terminará tercero en su zona y deberá conformarse con disputar los playoffs de la Sudamericana, algo que consumaría otro fracaso rotundo.
Los dos titulares de Boca que se entrenaron diferenciados
A días de un partido que podría marcar un antes y un después en el mundo Boca, el cuerpo técnico no tiene pensado asumir riesgos. Por eso, tanto Miguel Merentiel como Marco Pellegrino trabajaron diferenciados del grupo.
¿Juegan ante Universidad Católica?
De todos modos, en los pasillos de Brandsen 805 llevaron tranquilidad: ninguno de los dos arrastra lesiones ni molestias físicas de gravedad. Simplemente el CT de Úbeda decidió preservarlos para que lleguen en las mejores condiciones a la "final" del jueves.
En el caso de la Bestia, su presencia es prácticamente indispensable. Además de ser uno de los referentes del plantel, es el delantero más confiable del equipo y suele aparecer en los partidos importantes, y al de Católica le cabe ese rótulo a la perfección.
A su vez, el defensor ex Huracán e Independiente también tiene su peso propio: será el reemplazante de Ayrton Costa, quien llegó al límite de amarillas en el 1-1 ante Cruzeiro y no podrá estar en la definición del grupo. A priori, ambos estarán disponibles y serán titulares ante los Cruzados.