Quinteros desestimó las críticas a su ciclo y apuró a la dirigencia de Independiente: "Necesitamos incorporar"

Tras la eliminación en octavos del Torneo Apertura, Independiente se repuso y venció 2-0 a Unión de Santa Fe por los 16avos de final de la Copa Argentina. De este modo, puede cerrar un primer semestre irregular con una sonrisa y se aseguró encarar el segundo con doble competencia, algo importante en un año sin copas internacionales.

A su vez, fue un espaldarazo para Gustavo Quinteros, que viene un tanto resistido en Avellaneda por parte de los hinchas y la prensa partidaria. Pese a todo, el DT aseguró que se mantiene ajeno a los cuestionamientos: "No leo, no me llegan las críticas. No me afectan, no les hago caso", contó desde la zona mixta en diálogo con TyC Sports luego del encuentro.

Las declaraciones de Gustavo Quinteros tras el triunfo de Independiente Gustavo Quinteros se refirió al mercado de pases de Independiente TyC Sports En cuanto a lo que fue el partido, se mostró satisfecho por la actuación del equipo: "No pudimos sostener contra Rosario Central la ventaja como nos pasó en varios partidos. Hoy lo pudimos abrir con tiros libres muy bien ejecutados y después fue ida y vuelta. Había muchos espacios para hacer más goles pero no pudimos. El saldo es positivo porque se ganó bien ante un rival muy peligroso que juega muy bien, que ataca, que te meten doble delantero y extremos que atacan. Pasamos ante un gran rival".

Dicho esto, el entrenador de 61 años remarcó la importancia del mercado de pases de invierno para encarar la segunda parte de la temporada: "Independiente, como la mayoría de los equipos, necesita vender para seguir adelante. La idea es vender a algún valor y después poder incorporar esas características que necesitamos. Si no se vende no se puede traer nada", sostuvo.