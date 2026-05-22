Qué necesita River ante Blooming para clasificarse a octavos de la Sudamericana, tras el triunfo de Carabobo en Bolivia

Luego de la victoria del conjunto venezolano, River tendrá que certificar su pase a octavos de Sudamericana en la última fecha ante el equipo boliviano.

Tras el triunfo de Carabobo, River se juega la clasificación a octavos de Sudamericana en la última fecha.

River dejó pasar una gran oportunidad de sellar de manera anticipada su clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque el conjunto de Núñez ya tiene asegurado, como mínimo, un lugar en los playoffs, el empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino lo obligó a mirar de reojo lo que sucedía en el otro encuentro del grupo. Y el resultado no fue el esperado.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet necesitaba que Carabobo dejara puntos en el camino ante Blooming para garantizarse el liderazgo del Grupo H y evitar así el repechaje. Sin embargo, el conjunto venezolano hizo su trabajo y se quedó con un sólido triunfo por 2-0 que estiró la definición hasta la última jornada.

Qué necesita River ante Blooming para clasificarse a octavos de la Sudamericana Pese a ello, el panorama continúa siendo favorable para el Millonario. Con 11 puntos en la tabla, River mantiene una ventaja de dos unidades sobre Carabobo y dependerá de sí mismo cuando reciba este miércoles a un Blooming ya eliminado de la competencia. Un empate en el Monumental alcanzará para asegurar el primer puesto y avanzar directamente a los octavos de final.

Formación River cuartos de final Torneo Apertura 2026 River necesita ganar o empatar y que Carabobo no gane, para meterse en octavos de Sudamericana. Fotobaires

Incluso, el margen de error podría ser aún mayor. En paralelo, Carabobo deberá visitar a Red Bull Bragantino en un duelo decisivo. Si el conjunto brasileño gana o incluso rescata un empate, River terminará igualmente como líder del grupo, ya que el equipo paulista no tiene posibilidades matemáticas de alcanzarlo y una igualdad dejaría a los venezolanos con apenas 10 unidades.