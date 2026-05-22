Qué necesita River ante Blooming para clasificarse a octavos de la Sudamericana, tras el triunfo de Carabobo en Bolivia
Luego de la victoria del conjunto venezolano, River tendrá que certificar su pase a octavos de Sudamericana en la última fecha ante el equipo boliviano.
River dejó pasar una gran oportunidad de sellar de manera anticipada su clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque el conjunto de Núñez ya tiene asegurado, como mínimo, un lugar en los playoffs, el empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino lo obligó a mirar de reojo lo que sucedía en el otro encuentro del grupo. Y el resultado no fue el esperado.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet necesitaba que Carabobo dejara puntos en el camino ante Blooming para garantizarse el liderazgo del Grupo H y evitar así el repechaje. Sin embargo, el conjunto venezolano hizo su trabajo y se quedó con un sólido triunfo por 2-0 que estiró la definición hasta la última jornada.
Qué necesita River ante Blooming para clasificarse a octavos de la Sudamericana
Pese a ello, el panorama continúa siendo favorable para el Millonario. Con 11 puntos en la tabla, River mantiene una ventaja de dos unidades sobre Carabobo y dependerá de sí mismo cuando reciba este miércoles a un Blooming ya eliminado de la competencia. Un empate en el Monumental alcanzará para asegurar el primer puesto y avanzar directamente a los octavos de final.
Incluso, el margen de error podría ser aún mayor. En paralelo, Carabobo deberá visitar a Red Bull Bragantino en un duelo decisivo. Si el conjunto brasileño gana o incluso rescata un empate, River terminará igualmente como líder del grupo, ya que el equipo paulista no tiene posibilidades matemáticas de alcanzarlo y una igualdad dejaría a los venezolanos con apenas 10 unidades.
Con ese escenario sobre la mesa, el Chacho Coudet sabe que el equipo tiene la clasificación al alcance de la mano, aunque difícilmente quiera especular. Todo dependerá del desgaste físico y futbolístico que deje la final frente a Belgrano, pero la intención del entrenador sería apostar por lo mejor disponible para asegurar el pase con una victoria y no depender de lo que ocurra en el otro partido del grupo.