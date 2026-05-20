River le empató en el descuento a Bragantino en el Monumental y quedó a un pasito de la clasificación

River empató agónicamente 1-1 con Red Bull Bragantino, en condición de local, en el marco de la quinta fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana , del cual se aseguró al menos el segundo lugar.

En el estadio Monumental, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el Millonario.

El mediocampista Alix Vinicius marcó el 1-0 para Red Bull Bragantino ante River, a los 34 minutos de juego.

En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y, de cabeza, puso el 1-0.

En este inicio del segundo tiempo, el Millonario se volcó al ataque en busca del empate ante un equipo brasileño que apuesta a la superioridad numérica en el contragolpe y vulnerar el arco de Franco Armani.

A los 48 minutos del complemento, Lautaro Pereyra marcó el empate para River ante Red Bull Bragantino. Desde media distancia, el colombiano Juan Fernando Quintero sacó un potente remate que el arquero Cleiton despejó abajo a la derecha pero, en el rebote, el juvenil Pereyra anotó el 1-1.

Lautaro Pereyra marcó otro gol "milagroso" para River

Lautaro Pereyra anotó el 1-1 de River vs Bragantino Lautaro Pereyra anotó el 1-1 de River vs Bragantino ESPN

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se ubica en el primer lugar del Grupo H con 11 puntos y cerrará su participación en esta Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia al Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de River Plate vs Bragantino