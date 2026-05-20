Gustavo Costas llamó a un jugador de River para llevarlo a Racing después del Mundial 2026

Gustavo Costas se comunicó con el volante para tentarlo de cara al próximo mercado, mientras el jugador sigue siendo resistido por los hinchas de River.

Gustavo Costas tiene "sed de revancha" (por lo que pasó con Maxi Salas) y quiere sacarle un jugador a River.

Gustavo Costas ya empezó a moverse pensando en el próximo mercado de pases y tiene un apuntado en River Plate: Giuliano Galoppo. El entrenador de Racing Club quiere sumar al mediocampista después del Mundial 2026 y, según indicaron medios partidarios de la Academia, ya se comunicó directamente con el jugador.

El volante atraviesa un momento complicado en River. Más allá de la mejora futbolística del equipo de Eduardo Coudet, Galoppo perdió terreno en la consideración y sigue siendo cuestionado por buena parte de los hinchas millonarios. Este miércoles, durante el partido ante Red Bull Bragantino, volvió a ser silbado en el Monumental junto a Paulo Díaz y Kevin Castaño.

Hasta el momento no hubo contactos formales entre River y Racing, aunque el interés de Costas es concreto. El DT considera que Galoppo puede encajar muy bien en su idea futbolística y pretende convencerlo para que llegue a Avellaneda una vez finalizada la temporada internacional.

Los números de Giuliano Galoppo en este semestre con River Galoppo vs Bragantino Esta noche ante Bragantino por la Sudamericana, Galoppo fue silbado nuevamente por los hinchas de River y dejó la cancha en el segundo tiempo. EFE

En este semestre, el mediocampista disputó 15 partidos oficiales con la camiseta de River y marcó apenas un gol, sin asistencias. Desde su llegada al club de Núñez acumula 49 encuentros y ocho tantos. A comienzos de 2026 renovó su contrato hasta diciembre de 2028 y su cláusula de rescisión quedó fijada en 12 millones de dólares.