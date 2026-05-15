La advertencia de De Paul sobre un futuro regreso a Racing: "No quiero ser preso de mis palabras"

Varios campeones del mundo con Argentina han vuelto al fútbol local en el último año y medio, como Ángel Di María, Marcos Acuña, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, entre otros. Y entre los que se viene especulando con que podrían retornar en el mediano o corto plazo, Rodrigo De Paul es uno de los más mencionados.

En Racing hace un tiempo ya que se ilusionan con repatriar al Motorcito. Surgido del Predio Tita, vistió la camiseta blanquiceleste durante su primer año como profesional entre 2013 y 2014, y regresó en 2016 tras un breve paso por Valencia, antes de emigrar a la Udinese, donde daría el salto a la Selección. Luego apareció el Atlético de Madrid, hasta que en 2025 optó por irse a Inter Miami para jugar codo a codo con Lionel Messi.

Sin embargo, sigue viva la esperanza de que pueda regresar a la Academia más temprano que tarde. "Es algo que me encantaría. No soy un tipo gris ni tibio. Me encantaría decirlo, pero también tengo que entender el juego que estoy jugando... Una palabra de más o de menos y a la gente le cuesta entender que vamos cambiando de opiniones o de dinámica de la vida... La gente crece, evoluciona, cambia de parecer... No quiero ser preso de mis palabras", señaló al respecto en las últimas horas en una entrevista que le concedió al Pollo Álvarez.

En ese sentido, trató de apaciguar los ánimos de los hinchas: "Siempre puse a Racing delante de todo. El día que quise volver para jugar la Libertadores con 20 años, estando en Valencia, lo hice. Ahora tomé la decisión de salir de Europa para venir al Inter Miami... Las decisiones las tomo en el momento y me hago cargo de las consecuencias. ¿Si me encantaría? Sí, me encantaría. Fecha o si va a suceder, no lo sé", advirtió el Motorcito.

Por último, aseguró que desde el club tanto la dirigencia como el DT le insisten para que pegue la vuelta por Avellaneda: "Que me llaman, me llaman. Hablo con Diego Milito, con el Chino Saja... Gustavo Costas, cuando fui al Tita, me apretó un poquito", relató De Paul entre risas.