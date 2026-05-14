La decisión profesional de Dybala que ilusiona a Boca en medio de los rumores de su renovación con la Roma

Paulo Dybala dio un paso que llamó la atención en el mundo Boca y que reaviva el sueño de verlo vestir la camiseta azul y oro.

En medio de los rumores de su renovación con la Roma, el futuro de Paulo Dybala volvió a sacudir al mundo Boca Juniors: el delantero argentino cambió de representante y comenzó a trabajar con Kristian Bereit, un agente con vínculos directos con varios jugadores que pasaron o están relacionados con el club de la Ribera.

La noticia encendió rápidamente la ilusión de los hinchas xeneizes, porque Bereit trabaja con nombres muy cercanos al universo azul y oro, como Ander Herrera, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Sergio "Chiquito" Romero y Marcos Rojo, entre otros.

Paulo Dybala contrató a Kristian Bereit como nuevo representante Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KMB Sports (@kmb.sports)

Si bien este movimiento no significa que la Joya esté cerca de ponerse la camiseta xeneize, el cambio de representación cayó como una señal sugestiva en medio de un contexto cargado de rumores: el campeón del mundo está a pocas semanas de quedar libre en la Loba y todavía no definió su continuidad en el club italiano.

En Boca miran la situación de reojo y con una mezcla de cautela e ilusión. No hay una negociación cerrada ni una confirmación formal, pero el dato no pasó inadvertido: el nuevo entorno del delantero cordobés conoce el camino a Brandsen 805 y ya tuvo participación en operaciones vinculadas al club durante los últimos mercados.