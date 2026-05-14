Surgió del Xeneize, jugó en River y lanzó una fuerte sentencia: "El que no es de Boca es anti Boca"

Un DT y exfutbolista que jugó tanto en Boca como en River comparó cómo son vistos ambos clubes por los hinchas del fútbol argentino.

Pese a la inmensa rivalidad existente entre Boca Juniors y River Plate, no son pocos los jugadores que han vestido ambas camisetas, con Adam Bareiro como el caso más reciente. En el último tiempo ya no es muy común, pero antiguamente no era tan raro, y hasta hubo futbolistas que pasaron directamente de un club a otro.

Uno de los traspasos más resonantes y polémicos fue el de Ricardo Gareca: surgido de las inferiores xeneizes, defendió los colores azul y oro de 1978 a 1984 y en 1985 fue transferido al Millonario, con el cual jugó apenas medio año antes de irse a América de Cali. Pese a su breve estadía en Núñez, quedó marcado por su abrupto cruce de vereda.

La sentencia de Ricardo Gareca sobre Boca La sentencia de Ricardo Gareca sobre Boca DSports Conocedor de los dos mundos, este jueves se animó a comparar cómo viven el fútbol los hinchas de uno y otro equipo: "Boca y River históricamente siempre tuvieron jugadores de primer nivel. La diferencia, más que nada, es que en Boca a lo mejor ganás de una manera que no lo termina de conformar, pero festeja igual, se pone contento. El hincha de Boca es 'Boca contra todos'", comenzó a exponer el Tigre en el programa El Juego de DSports.

En ese sentido, marcó también un aspecto que para él diferencia cómo son vistos ambos por los fanáticos de otros cuadros: "El hincha de River, aquel que por ahí es hincha de otro equipo, puede simpatizar con River. El que es de Boca, es de Boca y el que no, es anti Boca. El hincha lo sabe. Es raro, muy raro, que aquel que no sea hincha de Boca simpatice por Boca", sostuvo.