La dura sentencia de Ricardo Gareca sobre el presente de Edinson Cavani: "Nadie duda de su capacidad, pero la camiseta de Boca es..."
Ricardo Gareca habló sobre la actualidad de Edinson Cavani y dejó un contundente análisis para explicar su difícil situación en el Xeneize.
Ricardo Gareca es voz autorizada en el fútbol argentino y, por lo hecho en su etapa como jugador, en clubes como Boca su palabra toma una alta trascendencia. En ese sentido, el exentrenador de la Selección de Chile habló de un tema que suele ser foco en la vida del Xeneize: la actualidad de Edinson Cavani.
La dura mirada de Ricardo Gareca sobre el presente de Cavani
Al ser consultado por el presente del experimentado delantero uruguayo, el Tigre hizo un extenso análisis con una mirada tajante y sincera: “Siente la presión, Boca es jodido para cualquiera, incluso para Cavani“, afirmó en primera instancia en charla con F90, programa de ESPN.
Por la misma línea, Gareca se metió de lleno en la historia del Xeneize y explicó el gran problema que pueden tener los jugadores, más allá de su jerarquía, para adaptarse a semejante institución: “La camiseta de Boca es muy pesada, ¿cuántos cracks no triunfaron en Boca? No es fácil hacer goles porque hay mucha presión, la gente, el periodismo…“, sostuvo.
“Nadie puede dudar de la capacidad de Cavani, ha hecho goles en todos lados. Pero llega un momento que errás, no ganas, Boca no sale campeón… Ahí empieza la presión para todos“, explicó el Tigre en un relato profundo y reflexivo.
La respuesta de Gareca sobre si dirigiría a Boca o River
En pararelo, Ricargo Garecha se rerifió a la chance de dirigir Boca o River en un futuro, y fue muy claro en su respuesta: "Pasaron los años, no sé; no tuve la posibilidad en mis mejores años, veremos... No veo la chance ahora”.