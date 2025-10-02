La decisión de Franco Colapinto para enfrentar el calor extremo en el Gran Premio de Singapur

La Fórmula 1 llega al circuito urbano de Marina Bay para disputar el Gran Premio de Singapur 2025, la decimoctava fecha del calendario. Será una cita clave para Franco Colapinto , que afrontará su duodécima carrera de la temporada como piloto de Alpine y buscará continuar con su progresión en la máxima categoría.

En este escenario, tradicionalmente uno de los más exigentes por las altas temperaturas y la humedad, la FIA declaró el protocolo de “calor extremo” , lo que obligará a los corredores a elegir entre usar un chaleco refrigerante o sumar peso adicional en sus autos.

Colapinto explicó que llega preparado para afrontar esta novedad en la grilla: “Todavía no lo probé en el auto. Me parece justo que tengas que poner más o menos peso y usar el chaleco, así que eso mantiene la equidad”, señaló el argentino.

Franco Colapinto enfrenta un gran desafío este fin de semana, con el calor como protagonista.

El piloto de Pilar sostuvo que la decisión debería estar en manos de cada piloto: “Creo que definitivamente debería ser una opción para los pilotos usarlo o no, dependiendo de la situación”. Además, añadió: “Debe estar muy abierto y seguro que ayudará en los circuitos extremadamente calurosos. Creo que este es muy caluroso. No sé cómo se desarrollará en una carrera de 90 minutos, si en algún momento empieza a volverse demasiado caluroso, no estoy muy seguro, no lo he probado”.

La introducción del sistema genera opiniones divididas en el paddock, ya que algunos pilotos lo consideran incómodo en el reducido espacio del habitáculo. Sin embargo, el objetivo principal es cuidar la salud y el rendimiento durante las carreras más exigentes del calendario.

Marina Bay, una prueba clave

Colapinto destacó que Singapur será el escenario perfecto para testear el nuevo equipamiento: “Creo que aquí puede ser una buena prueba para ver cómo funciona”, afirmó.

El piloto ya tiene experiencia en este circuito: en 2024, al volante de Williams, completó una actuación destacada al terminar undécimo pese al desgaste físico extremo. Ahora, con Alpine y en condiciones aún más demandantes, buscará no solo adaptarse al sistema de refrigeración, sino también sumar puntos importantes en un fin de semana histórico para la Fórmula 1.

Así fue la largada de Colapinto el año pasado en Singapur

Los horarios del Gran Premio de Singapur

Viernes 3

Práctica 1: 6:30 horas.

Práctica 2: 10:00 horas.

Sábado 4

Práctica 3: 6:30 horas.

Clasificación: 10:00 horas.

Domingo 5