Fórmula 1 bajo alerta: la FIA impone medidas especiales por calor extremo en el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur 2025 será el primero de la Fórmula 1 en celebrarse bajo una orden oficial de Riesgo por Calor . La medida fue comunicada por el director de carrera, Rui Marques, quien notificó a las escuderías que la temperatura ambiente alcanzará los 31°C durante sábado y domingo, el límite establecido por la FIA para activar este protocolo.

La cita asiática ya era considerada desde hace años como la más exigente del calendario desde el aspecto físico, por la combinación de humedad, calor sofocante y un trazado urbano de constantes frenadas y aceleraciones. Ahora, el desafío será aún mayor debido a la aplicación de nuevas reglas diseñadas para proteger la salud de los pilotos.

Con la activación del Riesgo por Calor , los equipos enfrentan dos caminos. Los pilotos pueden utilizar chalecos refrigerantes —con un sistema de tubos que transporta líquido frío para reducir la temperatura corporal— o, en caso de rechazarlo, deberán cargar lastre adicional en el habitáculo.

El reglamento lo especifica con claridad: "La diferencia de masa entre el equipamiento personal normalmente usado por el piloto y cualquier elemento del equipamiento personal que forme parte del sistema deberá ser compensada mediante la colocación de 0,5 kg de lastre en el habitáculo".

La FIA había considerado hacer obligatorios los chalecos a partir de los 31°C, pero tras pruebas iniciales, varios pilotos denunciaron incomodidad y falta de espacio dentro del ya reducido cockpit. En consecuencia, se decidió flexibilizar la norma y aplicar el sistema de compensación por peso.

Una innovación que divide opiniones en la Fórmula 1

El origen de esta medida remite al Gran Premio de Qatar 2023, donde las condiciones extremas provocaron mareos y atención médica para varios corredores. Desde entonces, la FIA aceleró el desarrollo de sistemas de refrigeración inspirados en los utilizados en competencias de resistencia como las 24 Horas de Le Mans.

El británico George Russell fue pionero en adoptar la última generación de chalecos refrigerantes en el Gran Premio de Bahréin 2025. Allí destacó que la prenda no solo le permitió tolerar mejor el calor del desierto, sino también mantener la concentración pese a sufrir un problema eléctrico que casi lo deja fuera de carrera. "Por supuesto, siempre hay margen de mejora", admitió el piloto de Mercedes, aunque celebró la eficacia del sistema en condiciones extremas.

george russell George Russell fue pionero en adoptar la última generación de chalecos refrigerantes en el Gran Premio de Bahréin este año. Instagram @georgerussell63

El debut del Riesgo por Calor en Singapur abre un debate sobre la seguridad, el rendimiento y la comodidad de los pilotos en un calendario cada vez más exigente. Lo cierto es que la F1 se enfrenta a un nuevo desafío climático que marcará tendencia en el futuro inmediato de la categoría.