Franco Colapinto reveló el entrenamiento especial al que se sometió para soportar el calor extremo en Singapur
Franco Colapinto explicó cómo se preparó para enfrentar las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur, uno de los mayores desafíos físicos de la temporada.
La Fórmula 1 se prepara para una de sus citas más exigentes: el Gran Premio de Singapur. Tras competir en Bakú, la categoría aterriza en Marina Bay, un circuito urbano que combina la dificultad técnica de sus curvas con un clima extremo que pone al límite a los pilotos.
Franco Colapinto reconoció que se sometió a un entrenamiento especial para llegar en la mejor condición posible. "Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año he dedicado tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas", señaló en la previa.
Expectativas para el Gran Premio de Singapur
Más allá del desgaste físico, Colapinto destacó que el trazado urbano de Singapur tiene su encanto. "El circuito en sí es muy divertido de conducir. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas", explicó.
Además, recordó su experiencia en la edición pasada: "Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado llegando a la curva 1, ¡muy, muy tarde en la frenada!. Tengo muchas ganas de salir a correr allí. Competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que, como deporte, tenemos la suerte de poder visitar".
La largada de Franco Colapinto en Singapur el año pasado
Objetivo: sumar puntos con Alpine
El argentino también analizó lo ocurrido en la última competencia y aseguró que tanto él como su equipo están enfocados en revertir los resultados. "Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú, pero el equipo está completamente enfocado en las próximas carreras y buscaremos poner todo en conjunto para lograr un fin de semana exitoso", concluyó.