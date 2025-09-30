Revelan cuáles son las tres condiciones para que Franco Colapinto sea piloto de Alpine en 2026

Franco Colapinto atraviesa semanas decisivas respecto de su continuidad en la Fórmula 1 . Con Pierre Gasly confirmado hasta 2028, el segundo asiento de Alpine para 2026 sigue abierto, y el argentino deberá ganarse la continuidad en las últimas siete carreras del año.

Un informe publicado por The Athletic, sección deportiva del New York Times, puso claridad sobre las condiciones que deberá cumplir el ex-Williams. Según la periodista Madeline Coleman , Colapinto es el favorito para quedarse con la plaza, pero tiene tres desafíos ineludibles: “Evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly y mostrar signos de mejora”.

La presión sobre Colapinto no es menor. Flavio Briatore , jefe de Alpine , redujo la disputa a dos nombres. “Es entre Franco y Paul”, declaró en una entrevista con The Race. El estonio Paul Aron, actual tester de la escudería, es su rival directo en esta lucha, aunque la prensa especializada coincide en que el argentino corre con ventaja.

En el artículo también se menciona que Colapinto llegó al equipo sin pretemporada y con un monoplaza poco competitivo, último en el campeonato, lo que dificultó su adaptación. Pese a ello, logró exhibir velocidad y un valor comercial que lo mantienen en la cima de la lista interna de candidatos.

franco colapinto El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 aún no está definido. @alpinef1team

El futuro podría definirse en noviembre, posiblemente durante el GP de Brasil en San Pablo (9/11), aunque cada carrera será clave en esta recta final. Colapinto debutará en Singapur tras una semana de pausa, con un cronograma ajustado por la diferencia horaria con Argentina: prácticas el 3 y 4 de octubre, clasificación el sábado y carrera el domingo a las 09:00 AM.

Franco Colapinto: un camino con altibajos, pero con proyección

Colapinto debutó en Alpine tras reemplazar a Jack Doohan en Imola; el año pasado, en su estreno oficial en la Máxima, logró sumar puntos en dos de sus primeras carreras con Williams. Aunque tuvo incidentes, como el reciente toque con Alex Albon (del que no fue responsable), en general mostró consistencia y adaptación rápida al máximo nivel.

La definición está cerca: Colapinto deberá cumplir con las condiciones marcadas y sostener su rendimiento para seguir siendo compañero de Gasly en 2026. La oportunidad es grande, y el desafío, aún mayor.