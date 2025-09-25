Franco Colapinto reveló por qué el nivel de su Alpine mejoró notablemente en las últimas carreras: "Estuve haciendo..."

Desde el Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto mostró una evolución notable en su desempeño con el Alpine A525. El piloto argentino comenzó a destacarse en las últimas fechas de la Fórmu la 1 , incluso superando en pista a su compañero Pierre Gasly . Esta mejoría alimentó los rumores sobre su continuidad en la escudería francesa de cara al 2026.

En el podcast oficial de la categoría, Beyond The Grid, Colapinto habló en profundidad sobre su proceso de adaptación al equipo y al monoplaza. Allí confesó que la transición no fue sencilla: “Me subí a un auto que ya había sido desarrollado y conducido por muchos otros pilotos, pero no realmente por mí. Así que no tuve mucha influencia en lo que quería del auto este año”, señaló.

El bonaerense explicó que el A525 fue diseñado según las necesidades de otros corredores, como Gasly , Esteban Ocon o Fernando Alonso en su etapa previa en el equipo. “Quizás no está tan enfocado en cómo conduzco yo, sino en cómo lo hacen otros pilotos. El equipo ha tenido una forma de trabajar que no ha estado realmente adaptada a mí”, agregó.

Colapinto también comparó su experiencia actual con la que vivió en Williams. A pesar de no haber tenido pruebas previas, conocía de memoria el funcionamiento del auto gracias a su rol en el simulador. “Había estado allí más de un año manejando el simulador, entendiendo a los ingenieros, viendo los cambios que hacían en el auto, los problemas que tenía y cuál era la razón detrás de eso”, explicó.

De a poco, Franco Colapinto se va sintiendo más a gusto en el Alpine A525.

En cambio, al llegar a Alpine, se encontró con un panorama completamente distinto. “Aquí fue más como llegar a un equipo nuevo, a un auto nuevo… Subirme a un Fórmula 1 nuevo, manejarlo por primera vez, es más complicado”, reconoció.

La clave que explica la mejora de Franco Colapinto

El verdadero salto llegó a partir de los cambios solicitados en el setup del coche. “Creo que el coche de este año, simplemente por cómo está configurado, ha estado muy enfocado en Pierre. Las herramientas que necesito también son diferentes. Así que estuve haciendo algunos cambios en la configuración”, detalló.

Gracias a esas modificaciones, Colapinto logró encontrar un equilibrio que se adaptó a su estilo de manejo y le dio confianza. “A veces me lleva un poco más de tiempo encontrar lo que quiero, pero al final siempre termino llegando a eso. Creo que ahora lo estamos logrando un poco antes y a tiempo”, concluyó el argentino.