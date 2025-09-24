Pierre Gasly y un fuerte indicio sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine: "Es una..."

Alpine transita el cierre de la temporada 2025 con la mira puesta en definir quién acompañará a Pierre Gasly en la próxima etapa del proyecto.

Alpine transita la Fórmula 1 esperando cerrar la temporada actual para poder meterse de lleno en la temporada 2026. Con Pierre Gasly confirmado hasta el 2028, la gran incógnita pasa por saber quién será su compañero de equipo. En las últimas horas, fue el propio Gasly quien dio un indicio sobre Franco Colapinto durante una entrevista.

“Franco (Colapinto) ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, afirmó el francés en declaraciones al medio galo Autohebdo. A sus 29 años, Gasly es la referencia del equipo tanto en experiencia como en resultados. Hasta ahora, todos los puntos de Alpine en 2025 llevan su firma, aunque en los últimos Grandes Premios Colapinto logró incomodarlo con actuaciones destacadas.

gasly alpine Pierre Gasly aseguró su permanencia en Alpine hasta 2028. Instagram @alpinef1team

El rendimiento de Franco Colapinto en las últimas carreras La evolución del piloto argentino fue evidente en las últimas cinco competencias. En clasificación, superó a Gasly en Hungría, Italia y Azerbaiyán, mientras que quedó detrás en Bélgica y Países Bajos. En carrera, el balance también es favorable: venció al francés en Budapest, Zandvoort y Bakú. En Monza marchaba adelante, pero una orden de equipo lo obligó a ceder el puesto. Gasly, por su parte, fue más contundente en Spa y volvió a imponerse en Azerbaiyán, también con una maniobra poco respetable, cuando Colapinto dejaba pasar al puntero Max Verstappen.

La adaptación al Alpine A525 ha sido clave en este crecimiento. Venía de un 2024 con Williams y el cambio de coche exigió un período de aprendizaje. Colapinto lo reconoció en el podcast oficial de la F1, Beyond The Grid: “Creo que quiero seguir construyendo sobre lo que estamos haciendo este año. Hay mucho por aprender y todavía tengo mucho más por descubrir”.