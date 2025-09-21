La alarmante confesión del compañero de Colapinto en Alpine tras el GP de Bakú: "Hay cosas un poco raras"

Pierre Gasly se quejó tras el GP de Azerbaiyán, donde terminó 18° y Franco Colapinto 19° en otro fin de semana negro para la escudería.

Pierre Gasly analizó el desempeño de Alpine en el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó otra señal preocupante para Alpine. Franco Colapinto finalizó 19° después del toque que le propinó Alex Albon, mientras que su compañero Pierre Gasly apenas pudo terminar en la 18ª posición.

La falta de ritmo volvió a ser evidente y Gasly no escondió su malestar: “Es difícil, no tenemos velocidad. Hay cosas bastante extrañas en las que tendremos que trabajar”, declaró tras la bandera a cuadros.

Pierre Gasly habló de "cosas raras" en Alpine tras Bakú

El francés profundizó su bronca sin dar demasiados detalles: “En los últimos 4-5 fines de semana hay cosas un poco raras. Hay frustración, pero no quiero hablar”. Sus palabras encendieron la alarma dentro de la escudería francesa, que sigue sin encontrar respuestas.

Durante la carrera, Alpine autorizó la lucha interna entre Colapinto y Gasly. “Tenemos libertad para correr, por favor mantenelo limpio”, le avisaron al argentino por radio. Con neumáticos duros, Colapinto resistió varias vueltas, pero sobre el final Gasly aprovechó la maniobra de bandera azul para superarlo y quedarse con el 18° lugar.