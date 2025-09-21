La dura decisión que tomó la FIA con Alex Albon tras chocar a Franco Colapinto en Bakú

Un fin de semana cargado de contrastes vivió Williams en el Gran Premio de Azerbaiyán . Mientras Carlos Sainz celebró su primer podio con la escudería británica, Alex Albon quedó en el centro de la polémica por un incidente con Franco Colapinto que terminó con sanción deportiva y administrativa.

Durante la vuelta 17, el piloto tailandés intentó superar a su excompañero cuando este salía de boxes con neumáticos duros. En la maniobra, el coche de Albon golpeó la rueda trasera del Alpine número 43 y provocó un trompo que comprometió el ritmo del argentino . Aunque Colapinto logró mantener el control y evitar un accidente mayor, el incidente fue determinante para el resto de la carrera. La acción fue evaluada inmediatamente por los comisarios deportivos.

En primera instancia, la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) aplicó una penalización de 10 segundos al tailandés. Sin embargo, tras analizar en detalle el toque, el organismo decidió avanzar con una sanción complementaria: dos puntos de penalización en la superlicencia de Albon .

“El coche 23 intentó adelantar al 43 por dentro, pero no tenía su eje delantero a la altura del espejo retrovisor del 43. El 43 tenía el control y seguía la trayectoria normal de la carrera. Por lo tanto, el 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue totalmente responsable de la colisión”, explicó la FIA en un comunicado oficial.

albon superlicencia El informe de la FIA sobre el incidente entre Alex Albon y Franco Colapinto durante la carrera.

Con este castigo, Albon ya suma cuatro puntos en su historial, ya que arrastraba una sanción previa por un toque con Kevin Magnussen en el Gran Premio de Qatar 2024. De alcanzar los 12 puntos en un período de doce meses, el tailandés deberá cumplir con una fecha de suspensión.

Qué dijo Franco Colapinto

Tras la carrera, Colapinto lamentó lo ocurrido en Bakú: “Ahí perdí todo. Salí de boxes con flatspots en la goma por la bloqueada y con el alerón roto adelante. Además de que perdí segundos con el trompo, lo del alerón roto me complicó la vida”.

El argentino reconoció que, pese al buen inicio, la segunda parte de la competencia fue cuesta arriba: “Fue una carrera complicada. No tuve ritmo e hice lo mejor que pude, pasé a varios autos en la largada... No tenemos el auto, es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte y no nos salen las cosas por ahora”.