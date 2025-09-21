¡No se puede creer! Así fue el desafortunado toque de Alex Albon a Franco Colapinto

Alex Albon, excompañero del argentino, intentó superarlo y lo golpeó en la parte trasera, relegándolo al fondo.

Franco Colapinto tuvo un buen arranque en el Gran Premio de Azerbaiyán, llegando a estar P13 en las primeras vueltas. Tras largar en la 16º ubicación, el argentino logró superar a Bearman y aprovechó el accidente de Oscar Piastri para ganar dos posiciones. Sin embargo, la suerte cambió tras la parada en boxes.

Luego de una intensa lucha con Lance Stroll, en la que el argentino salió victorioso pero con un gran desgaste, a Colapinto lo llamaron a cambiar neumáticos. Alpine optó por duros para el segundo tramo de la carrera.

En pleno intento por recuperar el terreno perdido, un incidente con Alex Albon lo relegó al último lugar.

El toque de Alex Albon a Franco Colapinto El piloto tailandés de Williams, excompañero del argentino, intentó superarlo y lo golpeó en la parte trasera. Colapinto dio un trompo y tocó las contenciones levemente. Aunque logró recuperarse, quedó muy relegado en los tiempos.

