Así fue la largada de Franco Colapinto en Bakú: de P16 a P14 en la primera vuelta
Franco Colapinto tuvo un buen inicio en Bakú y logró avanzar un par de posiciones en el inicio de la carrera.
Franco Colapinto tuvo un duro arranque en el Gran Premio de Azerbaiyán, con un Alpine sin ritmo en las primeras prácticas y un choque en la Q1 que lo relegó al puesto 16 de partida, cuando su auto –finalmente- estaba para más. A falta de un minuto para terminar la primera tanda clasificatoria, el argentino se ubicaba 11º.
A sabiendas de que Bakú es un circuito en el que todo puede pasar –incluso que el líder de la Fórmula 1 se accidente en la primera vuelta-, el piloto argentino largó P16 con la esperanza de poder rescatar “algo”. Y ese algo no tardó en llegar.
Cómo fue la largada de Franco Colapinto
El McLaren de Oscar Piastri se quedó en la largada y varios autos, entre ellos el de Colapinto, lo dejaron atrás. Finalmente, el puntero del campeonato de pilotos se accidentó y quedó sin chances de pelear.
Eso ya fue una gran ganancia para Colapinto, quien además demostró su calidad al superar más adelante a Oliver Bearman, pasando de P16 a P14 en la primera vuelta.
Además, el argentino contuvo los embates de Nico Hulkenberg, que intentó ganar la posición del Alpine 43 en la primera curva.