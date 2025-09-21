Un toque de Alex Albon perjudicó a Franco Colapinto, que terminó P19 en el GP de Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoctavo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Baku y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 16°, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras el abandono de Oscar Piastri (McLaren) y el sobrepaso a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en las primeras vueltas de la carrera, llegó a estar en el puesto 13°.

Sin embargo, tras ingresar a boxes, el piloto de 22 años salió en el puesto 18° por delante de su excompañero de equipo en Williams, Alex Albon. Allí ambos tuvieron una feroz batalla que terminó con un desafortunado toque del tailandés al número 43 y que provocó un semitrompo contra las barreras de contención. Por su parte, los comisarios de pista sancionaron a Alex con 10 segundos de penalización.

El toque de Alexander Albon a Franco Colapinto tras la salida de boxes

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto terminó en el puesto 19° y Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino, que sufrió el choque de Albon, finalizó una complicada carrera en Baku en el puesto 19°. Por su parte, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen ganó de punta a punto el Gran Premio de Azerbaiyán y consiguió su cuarta victoria de la temporada (Suzuka, Imolay Monza las otras tres).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969745560522330229&partner=&hide_thread=false MARTIN GARRIX BAJÓ LA BANDERA A CUADROS: victoria de Verstappen y felicidad total.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/d6M4JIO5D1 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Pierre Gasly a los boxes y Colapinto sube al puesto 18°

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, ingresó a boxes para cambiar su set de neumáticos y el argentino avanzó un puesto en la parrilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969736140275188128&partner=&hide_thread=false LAP 36/51



Pierre is in for his stop. He fits fresh medium tyres.



Rejoining close to Franco in P19. pic.twitter.com/nHeEhw187H — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 21, 2025

Albon encerró a Colapinto y provocó un semitrompo en el número 43

Tras la salida de boxes, el pilarense quedó por delante de su excompañero de equipo en Williams, y en la curva número 7 del circuito de Baku, lo tocó de atrás y provocó que Franco hiciera un semitrompo contra el muro. Finalmente los jeuces de carrera le pusieron 10 segundos de penalización por provocar una colisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuannDis/status/1969728525029527666&partner=&hide_thread=false Albon lo tocó a Colapinto, que hizo un trompo pero no dañó el auto. Que carajos quizo inventar el tailandés, no tenía lugar para pasar. Realmente insólito como se nos arruina una carrera que era muy buena.



pic.twitter.com/BNnRPxrsxP — (@JuannDis) September 21, 2025

Colapinto ingresó a boxes y quedó 19°

El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar los neumáticos medios por duras y cayó al puesto 19°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969727801386266949&partner=&hide_thread=false LAP 17/51



Franco’s in. He rejoins on Hards. pic.twitter.com/n59od3nel5 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 21, 2025

Max Verstappen lidera a placer el GP de Azerbaiyán

El tetracampeón del mundo tuvo una excelente largada y durante las primeras 10 vueltas de la carrera mantuvo el liderato a placer. Ahora ya le saco 2.5 segundos a Carlos Sainz, el segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969720091966091500&partner=&hide_thread=false ¡SE LARGÓ! Inicio de carrera limpia en Bakú, con Verstappen al frente.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pVQtHgqKch — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Colapinto subió un puesto al superar a Lance Stroll: P13

El pilarense sigue brillando en Baku y en la reanudación de la carrera tras el Safety Car, superó al canadiense de Aston Martin y ahora se ubica en la posición 13°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969722524939493558&partner=&hide_thread=false VAMOS FRANCO! That’s another place gained



He closes out the restart in P13. Up next: STR. pic.twitter.com/R9Esc7WH1M — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 21, 2025

Franco Colapinto avanzó dos posiciones y se ubica P14

El piloto argentino superó a Oliver Bearman en la primera curva del circuito callejero de Baku y también aprovechó el abandono de Piastri para subir dos posiciones y mantenerse en el puesto 14°.

La largada de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Choque de Oscar Piastri y el campeonato de pilotos se pone al rojo vivo

En la primera vuelta, el líder del campeonato mundial de pilotos, perdió el control de su monoplaza, siguió de largo y chocó contra las barreras de contención. De esta manera, uno de los grandes candidatos a la victoria se queda afuera del GP de Azerbaiyán.