Un toque de Alex Albon perjudicó a Franco Colapinto, que terminó P19 en el GP de Azerbaiyán
Tras el desafortunado toque con su excompañero, Franco Colapinto cerró un díficil Gran Premio de Azerbaiyán en el que finalizó en el puesto 19°.
El argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoctavo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Baku y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.
El pilarense había largado en el puesto 16°, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras el abandono de Oscar Piastri (McLaren) y el sobrepaso a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en las primeras vueltas de la carrera, llegó a estar en el puesto 13°.
Te Podría Interesar
Sin embargo, tras ingresar a boxes, el piloto de 22 años salió en el puesto 18° por delante de su excompañero de equipo en Williams, Alex Albon. Allí ambos tuvieron una feroz batalla que terminó con un desafortunado toque del tailandés al número 43 y que provocó un semitrompo contra las barreras de contención. Por su parte, los comisarios de pista sancionaron a Alex con 10 segundos de penalización.
El toque de Alex Albon a Franco Colapinto
Noticia en construcción...
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Franco Colapinto terminó en el puesto 19° y Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán
El piloto argentino, que sufrió el choque de Albon, finalizó una complicada carrera en Baku en el puesto 19°. Por su parte, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen ganó de punta a punto el Gran Premio de Azerbaiyán y consiguió su cuarta victoria de la temporada (Suzuka, Imolay Monza las otras tres).
Pierre Gasly a los boxes y Colapinto sube al puesto 18°
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, ingresó a boxes para cambiar su set de neumáticos y el argentino avanzó un puesto en la parrilla.
Albon encerró a Colapinto y provocó un semitrompo en el número 43
Tras la salida de boxes, el pilarense quedó por delante de su excompañero de equipo en Williams, y en la curva número 7 del circuito de Baku, lo tocó de atrás y provocó que Franco hiciera un semitrompo contra el muro. Finalmente los jeuces de carrera le pusieron 10 segundos de penalización por provocar una colisión.
Colapinto ingresó a boxes y quedó 19°
El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar los neumáticos medios por duras y cayó al puesto 19°.
Max Verstappen lidera a placer el GP de Azerbaiyán
El tetracampeón del mundo tuvo una excelente largada y durante las primeras 10 vueltas de la carrera mantuvo el liderato a placer. Ahora ya le saco 2.5 segundos a Carlos Sainz, el segundo.
Colapinto subió un puesto al superar a Lance Stroll: P13
El pilarense sigue brillando en Baku y en la reanudación de la carrera tras el Safety Car, superó al canadiense de Aston Martin y ahora se ubica en la posición 13°.
Franco Colapinto avanzó dos posiciones y se ubica P14
El piloto argentino superó a Oliver Bearman en la primera curva del circuito callejero de Baku y también aprovechó el abandono de Piastri para subir dos posiciones y mantenerse en el puesto 14°.
Choque de Oscar Piastri y el campeonato de pilotos se pone al rojo vivo
En la primera vuelta, el líder del campeonato mundial de pilotos, perdió el control de su monoplaza, siguió de largo y chocó contra las barreras de contención. De esta manera, uno de los grandes candidatos a la victoria se queda afuera del GP de Azerbaiyán.