¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P19 en Azerbaiyán?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 19° en Baku y se fue sin sumar puntos. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.

Tras un flojo rendimiento en las prácticas y clasificación, Franco Colapinto no tuvo su mejor actuación este domingo. En su carrera número 11° de regreso a la Fórmula 1, el piloto argentino, que largó 16°, finalizó el Gran Premio de Azerbaiyán en el puesto 19° luego de un buen inicio, pero que un toque con Alex Albon lo terminó perjudicando.

En una carrera que el auto mostró un buen ritmo, Franco tuvo que batallar contra el resto de los pilotos y lo hizo de buena manera. Incluso, tras las primeras 10 vueltas se llegó a poner en el puesto 13°, pero tras su entrada a boxes (tardaron 2.8 segundos en cambiar las gomas), el pilarense bajó hasta el puesto 18° por delante de su excompañero de equipo en Williams, Alexander Albon.

Ambos salieron a la par y tuvieron una feroz batalla que terminó con un desafortunado toque del tailandés al número 43. Esto provocó que el A525 hiciera un semitrompo y chocará contra las barreras de contención, lo que derivó en que Colapinto fuera perjudicado para el resto de la carrera. A su vez, los comisarios le aplicaron una sanción de 10 segundos a Alex.

El toque de Albon a Colapinto El toque de Alexander Albon a Franco Colapinto tras la salida de boxes

El Gran Premio de Singapur, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 Tras el GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto tendrá una semana de descanso y recién volverá a la acción el fin de semana del 5 de octubre cuando dispute el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay donde se tendrá que poner manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine.