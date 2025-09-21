Oscar Piastri, la primera sorpresa en el GP de Azerbaiyán: el inesperado accidente que benefició a Colapinto

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, se despistó en las curvas iniciales del circuito urbano y quedó fuera de competencia.

El accidente de Oscar Piastri en Bakú sacudió el inicio de la carrera.

El Gran Premio de Azerbaiyán comenzó con un giro inesperado. El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1 y piloto de McLaren, sufrió un accidente en la primera de las 51 vueltas del circuito urbano de Bakú. Aunque no hubo consecuencias físicas para el piloto, el despiste lo obligó a abandonar prematuramente la competencia.

Con 24 años y una ventaja de 31 puntos sobre su compañero Lando Norris, Piastri perdió el control de su monoplaza entre las curvas cinco y seis de las 20 que integran el trazado azerbaiyano. El choque derivó en la inmediata aparición del coche de seguridad, lo que alteró la estrategia de toda la parrilla.

En ese contexto, el cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) se afirmó en la punta de la carrera, seguido por el español Carlos Sainz (Williams). Además, el argentino Franco Colapinto, que había largado 16°, aprovechó la situación para ganar una posición y escalar en el clasificador.