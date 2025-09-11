Qué necesita McLaren para ser campeón del Mundial de Constructores en el Gran Premio de Azerbaiyán

McLaren atraviesa un momento histórico en la Fórmula 1 . Con una temporada dominante en 2025, la escudería de Woking se encamina a defender su corona en el Mundial de Constructores. De hecho, el equipo británico podría sellar el título en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán , a disputarse en Bakú, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

Actualmente, McLaren suma 617 puntos en el campeonato de constructores y lidera con comodidad. Restan ocho Grandes Premios y tres carreras sprint, lo que significa que todavía hay un máximo de 389 puntos en juego. Si Oscar Piastri y Lando Norris lograran un 1-2 en todas las pruebas restantes, el equipo podría superar la barrera de los 1.000 puntos, un récord increíble dentro de la categoría.

El principal perseguidor es Ferrari, que marcha segundo a 337 unidades de distancia. Para haber asegurado ya el título, McLaren necesitaría estar 389 puntos por delante, una diferencia aún inalcanzable matemáticamente. Sin embargo, tras la cita en Azerbaiyán, el margen requerido para coronarse se reduce a 346 puntos sobre el segundo clasificado.

Esto significa que si McLaren consigue un doblete en Bakú, con Piastri y Norris en las dos primeras posiciones, se asegurará de manera matemática su segundo campeonato consecutivo de constructores, sin importar lo que ocurra con sus rivales.

Existen también escenarios alternativos. McLaren puede permitirse no ganar, pero debe sumar al menos nueve puntos más que Ferrari, evitar ser superado por Mercedes por más de 11 puntos y que Red Bull no lo supere por más de 32 puntos en esta carrera. Bajo esas condiciones, el título también quedaría sellado en Bakú.

Con Piastri y Norris al frente, McLaren se encamina a obtener el Mundial de Constructores 2025.

Las chances de Ferrari, Mercedes y Red Bull

El caso de Ferrari es particular. Si los de Maranello logran un 1-2 en Azerbaiyán, McLaren no podría festejar en esa fecha y debería esperar a Singapur para concretar su coronación. Incluso si Ferrari gana con un coche y el otro queda fuera de los puntos, un segundo y un tercer lugar para la escudería británica no bastarían para confirmar el campeonato en Bakú.

Mercedes, por su parte, necesita prácticamente un milagro para seguir en la pelea. Si ambos McLaren terminan dentro de la zona de puntos, los de Brackley estarían obligados a ganar en Azerbaiyán o, en caso contrario, terminar al menos cuarto si ni Piastri ni Norris suma. Si un McLaren vence en Bakú, Mercedes quedará automáticamente fuera de la contienda.

En cuanto a Red Bull, las posibilidades son aún más remotas. El equipo austríaco debe sumar al menos 33 puntos y esperar que McLaren no sume nada en Bakú para mantenerse con vida en el campeonato. Si cualquiera de los McLaren consigue un cuarto puesto, o alcanza 11 puntos por cualquier otra combinación, Red Bull quedará eliminado definitivamente.

En resumen, la escudería líder aventaja a Ferrari por 337 puntos, a Mercedes por 357 y a Red Bull por 378. Tras Azerbaiyán, solo quedarán 346 puntos posibles en disputa, por lo que un buen resultado en Bakú podría sellar una temporada de ensueño. Si Piastri y Norris alcanzan una victoria y un tercer lugar en Azerbaiyán, McLaren será campeón de constructores de la Fórmula 1 2025, sin importar lo que hagan sus rivales.