Cadillac anunció quién será el compañero de Checo Pérez y Valtteri Bottas en la Fórmula 1 2026

Cadillac sigue dando pasos firmes de cara a su desembarco en la Fórmula 1 en 2026. Tras confirmar a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares, el equipo estadounidense anunció la incorporación de Colton Herta como piloto de pruebas y reserva, sumando así un representante local a su proyecto.

El anuncio fue comunicado por la propia categoría a través de sus canales oficiales: “El equipo de Fórmula 1 del Cadillac anuncia a Colton Herta como piloto de prueba, mientras el equipo se prepara para unirse a la parrilla de F1 para la temporada 2026”, informaron. De esta manera, Cadillac refuerza su estructura con uno de los talentos más destacados de la IndyCar, que ahora dará un salto hacia la máxima categoría del automovilismo mundial.

Herta, de 25 años, se convirtió en el ganador más joven de una carrera de IndyCar en 2019 y acumula hasta la fecha nueve victorias y 16 pole positions en 116 largadas. Además, es hijo del expiloto de IndyCar y ChampCar Bryan Herta, lo que refuerza una tradición familiar vinculada con el automovilismo de alto nivel.

Al momento del anuncio, el piloto estadounidense expresó su felicidad por la chance histórica: "Esta es una oportunidad de ensueño, por la que he estado trabajando durante mucho tiempo. Formar parte de la propuesta de Cadillac F1 en un momento tan crucial es algo que no podía dejar pasar. Mi sueño siempre ha sido competir en la Fórmula 1 , y considero este paso un gran paso hacia esa meta. Por ahora, me centro en darlo todo por Cadillac F1 y ayudar a construir un equipo competitivo".

Colton Herta Colton Herta se une al proyecto Cadillac en la F1. Instagram @coltonherta

Desde la escudería, Graeme Lowdon, director del equipo, elogió las cualidades de su nuevo fichaje: "Colton es un piloto excepcionalmente talentoso, con una velocidad, una técnica de competición y una madurez demostradas, que superan ampliamente su edad. Su experiencia en el automovilismo estadounidense de élite como parte de la familia TWG Motorsport lo convierte en la persona ideal para este puesto, y aportará una perspectiva, una visión y una energía nuevas y valiosas a nuestro equipo mientras seguimos construyendo el futuro".

Lowdon también destacó la importancia del fichaje para el automovilismo de Estados Unidos: “Que un piloto estadounidense se una a un equipo estadounidense de Fórmula 1 es un momento enormemente significativo, no solo para nuestro equipo, sino para el automovilismo estadounidense en su conjunto. Colton representa la pasión, la ambición y el espíritu competitivo que definen al equipo Cadillac de Fórmula 1, y estamos orgullosos de que lleve la bandera estadounidense con nosotros en el escenario mundial”.

Cadillac refuerza su identidad nacional

Vale recordar que Herta ya tiene experiencia previa en la Fórmula 1. En 2022 probó un McLaren MCL35M con especificaciones 2021 en Portimao. En ese momento, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, aseguró: "Nos tomamos muy en serio a cualquiera que pongamos en nuestro monoplaza de Fórmula 1... La primera pregunta es: ¿Creemos que este piloto es campeón del mundo y capaz de ganar Grandes Premios? Y si la respuesta es sí, entonces seguimos adelante".

Con este anuncio, Cadillac no solo fortalece su plantel deportivo, sino que además refuerza su identidad nacional, incorporando a un piloto que ya conoce el escenario europeo, tras haber competido en el continente entre 2015 y 2016, incluso como compañero de Lando Norris en el Campeonato de Fórmula MSA.