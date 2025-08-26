La esperanzadora frase de Checo Pérez tras firmar con Cadillac para la Fórmula 1 2026: "Con el tiempo..."

Después de un año afuera, Checo Pérez regresa a la F1 con el ambicioso plan de Cadillac y GM. En su presentación, lanzó una frase que ilusiona a los fanáticos.

Checo Pérez se mostró emocionado e ilusionado por unirse a Cadillac para la temporada 2026 de la F1. Foto: @SChecoPerez

Cadillac oficializó la llegada de Checo Pérez como uno de sus pilotos titulares a partir de 2026, temporada en la que la escudería estadounidense debutará en la Fórmula 1 como el equipo número 11 de la parrilla. Después de un año afuera, el piloto de Jalisco regresa a la máxima categoría con el ambicioso plan de Cadillac y General Motors.

El mexicano vuelve así a la máxima categoría tras un año de descanso. En 2024 había terminado octavo en el campeonato con Red Bull, rendimiento que derivó en la rescisión de su contrato a finales de esa temporada. Aunque en un principio fue apuntado como responsable del bajo nivel del equipo, el arranque del 2025 demostró que la falla estaba en el coche y no tanto en el piloto, lo que revalorizó su figura.

El video de presentación de Checo Pérez en Cadillac Checo Pérez vuelve a la F1 con Cadillac Checo Pérez vuelve a la F1 con Cadillac. @SChecoPerez Los podios y puntos conseguidos en esas condiciones, sumados a su experiencia en escuderías como Sauber y Force India / Racing Point, convencieron a Cadillac de apostar por él en este nuevo desafío. La alianza con TWG Motorsports y el respaldo de General Motors fueron claves para darle forma a un proyecto que pretende consolidarse en la F1.

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, señaló Checo en el comunicado oficial.