El escandaloso fallo que podría tomar la Conmebol con la serie entre Independiente y la U. de Chile: quién pasaría

Si bien todavía faltan varias instancias para conocer el fallo final, la Conmebol tendría decidido darle la clasificación a uno de los dos equipos.

Después de la barbarie en Avellaneda que protagonizaron los hinchas de Independiente y de Universidad de Chile, la presión pasó a estar en Paraguay, más precisamente en la sede de la Conmebol. No solo por las escandalosas y trágicas imágenes que recorrieron el mundo entero, sino por la decisión que tendrá que tomar respecto a las sanciones para ambas instituciones, en un hecho que no tiene antecedente alguno.

Bomba: la decisión que tomaría la Conmebol con Independiente-U. de Chile La primera versión que trascendió fue que la casa madre del fútbol sudamericano descalificaría tanto al equipo argentino como al trasandino por las responsabilidades que tuvo cada uno en los lamentables incidentes que se desataron en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Sin embargo, esa posibilidad, en principio, no sería la opción primaria que estaría barajando el organismo rector.

Según contó Germán García Grova en TyC Sports, la Conmebol analiza seriamente que, en caso de haber un clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sea Universidad de Chile, por más ilógico que parezca. Pero ¿cuáles son los argumentos que sostendrían este posible y escandaloso fallo?

Los argumentos que "condenarían" al Rojo "A mí me descartan que sean los dos eliminados por una cuestión deportiva con respecto a Alianza Lima", comentó el periodista que brindó la información, dando a entender que la organización no tiene entre sus planes otorgarle el boleto directo a semifinales al elenco peruano sin haber jugador la instancia previa.

Por otro lado, Grova explicó cuáles son los puntos que condenarían al equipo local: "En el expediente que se inició, hablan el comisario y el delegado de seguridad de Conmebol y ambos manifestaron en el cierre del acta que le recomendaron a Independiente no vender 4.000 entradas visitantes y no poner hinchas debajo de donde estén los hinchas de la U. de Chile y el club decidió no dar curso argumentando que esos lugares ya estaban vendidos".