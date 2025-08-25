La decisión de Independiente con los 25 barras identificados en la salvaje golpiza a hinchas de la U. de Chile

Fueron identificados 25 barras de Independiente que irrumpieron el sector visitante en la barbarie: las sanciones son lapidarias y ejemplares.

Independiente vive días caóticos y muy tristes después de la trágica noche del miércoles pasado, cuando las barras del Rojo y de Universidad de Chile protagonizaron una de las batallas campales más brutales de los últimos tiempos y obligaron a la cancelación del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El fuerte comunicado de Independiente con los barras identificados en la barbarie Este domingo a última hora, el club de Avellaneda volvió a emitir un comunicado oficial donde informó que "ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia" en la tribuna Sur Alta del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. A su vez, explicó que se procederá a la detención de todos ellos y también las sanciones ejemplares que recibirán por parte de la institución.

"Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol", sentenció Independiente en el anuncio publicado en todos sus canales oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1959799007649145284&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial pic.twitter.com/ULNAmDEDQV — C. A. Independiente (@Independiente) August 25, 2025 Al mismo tiempo, el club destacó el trabajo conjunto con Aprevide para llegar a dar con gran parte de la barra que irrumpió el sector visitante para golpear salvajemente a los pocos hinchas del equipo chileno que todavía se encontraban en la tribuna y manifestó "su compromiso absoluto de continuar trabajando junto a las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados".

El Rojo prepara su descargo final en Conmebol El día después de la barbarie, los máximos dirigentes del Rojo, con el presidente Néstor Grindetti a la cabeza, viajaron a Paraguay para reunirse con altas autoridades de la Conmebol, ponerse a disposición del ente rector por los lamentables hechos de violencia y defender los intereses de la institución de cara a posibles sanciones extremas que se barajan.