El tremendo reproche de Tevez a un jugador de Talleres en plena derrota ante Atl. Tucumán: "¡Corré porque te...!"
Talleres no levanta cabeza en el torneo, pelea por la permanencia y las tensiones pudieron verse reflejadas en los gritos de Tevez durante el último partido.
Talleres de Córdoba no logra levantar cabeza en el campeonato. Tras un gran 2024 en el que fue subcampeón de Primera División, en este 2025 no está pudiendo hacer pie en ninguna competencia y, ya eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, está al borde de los puestos de descenso en la Liga Profesional.
Para colmo, este sábado cayeron de manera contundente como visitantes frente a Atlético Tucumán por 3-0 por la fecha 6 del torneo Clausura. Las tensiones internas por no poder conseguir buenos resultados y estar en una situación tan delicada se vieron reflejadas en pleno partido con lo que sucedió con Carlos Tevez.
El enojo de Carlos Tevez con Mosqueira
Promediando los 26 minutos del primer tiempo, la T ya caía 1-0 y la cosa venía de mal en peor en cuanto al juego. Entonces, luego de que el arquero Guido Herrera cayera al suelo y se interrumpiera el encuentro para que ingresara el cuerpo médico, el DT aprovechó para darle indicaciones a los jugadores.
En ese momento, la transmisión pudo captar cómo el Apache le gritaba muy enojado al mediocampista Joaquín Mosqueira, que había tenido una pérdida instantes antes, un fuerte reproche: ¡Joaquín...! ¡Corré porque te caso a la mierda...!". Evidentemente, sus palabras no tendrían mucho efecto porque luego lo reemplazaría en el entretiempo por Matías Galarza.
El preocupante presente de Talleres
Si bien Talleres había arrancado bien el año con la obtención de la Supercopa Internacional ante River, luego todo se vino a pique. Quedó afuera de la Copa Argentina en primera ronda contra un equipo de tercera división como Deportivo Armenio, quedó último en su grupo de la Libertadores, sin posibilidad siquiera de acceder a la Sudamericana, y en el medio fue despedido el Cacique Medina como entrenador. Tras la llegada de Tevez, el panorama tampoco está mejorando y actualmente el equipo se encuentra anteúltimo en la tabla anual, igualado en puntos con Aldosivi, y hoy tendría que jugar un desempate contra los marplatenses para no descender.