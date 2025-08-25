El tremendo reproche de Tevez a un jugador de Talleres en plena derrota ante Atl. Tucumán: "¡Corré porque te...!"

Talleres no levanta cabeza en el torneo, pelea por la permanencia y las tensiones pudieron verse reflejadas en los gritos de Tevez durante el último partido.

Talleres de Córdoba no logra levantar cabeza en el campeonato. Tras un gran 2024 en el que fue subcampeón de Primera División, en este 2025 no está pudiendo hacer pie en ninguna competencia y, ya eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, está al borde de los puestos de descenso en la Liga Profesional.

Para colmo, este sábado cayeron de manera contundente como visitantes frente a Atlético Tucumán por 3-0 por la fecha 6 del torneo Clausura. Las tensiones internas por no poder conseguir buenos resultados y estar en una situación tan delicada se vieron reflejadas en pleno partido con lo que sucedió con Carlos Tevez.

El enojo de Carlos Tevez con Mosqueira El enojo de Carlos Tevez con Mosqueira Promediando los 26 minutos del primer tiempo, la T ya caía 1-0 y la cosa venía de mal en peor en cuanto al juego. Entonces, luego de que el arquero Guido Herrera cayera al suelo y se interrumpiera el encuentro para que ingresara el cuerpo médico, el DT aprovechó para darle indicaciones a los jugadores.

En ese momento, la transmisión pudo captar cómo el Apache le gritaba muy enojado al mediocampista Joaquín Mosqueira, que había tenido una pérdida instantes antes, un fuerte reproche: ¡Joaquín...! ¡Corré porque te caso a la mierda...!". Evidentemente, sus palabras no tendrían mucho efecto porque luego lo reemplazaría en el entretiempo por Matías Galarza.