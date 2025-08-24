La cruda reflexión de Bruno Zuculini tras el duro 1-4 de Racing en la Paternal: "Los jugadores tenemos que..."

Bruno Zuculini habló sin rodeos: pidió autocrítica, reconoció fallas colectivas y diferenció el presente en la Copa Libertadores y en el campeonato local.

Bruno Zuculini realizó una fuerte autocrítica respecto de las dos caras que muestra Racing en el torneo y la Copa.

Racing sufrió una dura derrota por 4-1 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El golpe caló hondo en el vestuario académico y Bruno Zuculini fue el encargado de poner la voz de la autocrítica.

“Primero que nada, somos nosotros los jugadores los que nos tenemos que hacer cargo que en el torneo argentino no podemos ganar. No podemos tener dos o tres victorias seguidas y tendremos que trabajar mucho más duro, sin dudas. Hoy creo que hicimos un buen primer tiempo contra un gran equipo y en el segundo, por desajustes propios, ellos se mantuvieron en ventaja y después hicieron su trabajo. No lo supimos dar vuelta, así que hay que hacer un 'mea culpa', tener autocrítica por sobre todas las cosas y dar vuelta esta cara en el torneo argentino”, expresó el mediocampista de 32 años.

Zuculini reconoció que Racing arrastra estas irregularidades desde la temporada pasada, aunque se mostró confiado en poder revertir la situación: "Es algo que nos viene pasando desde el año pasado. También clasificamos entre los mejores ocho en las últimas fechas. Nos pusimos el chip para ganar y lo hicimos. Seguramente vamos a cumplir ese objetivo también, pero de acá a la Copa Libertadores todavía falta mucho, entonces tenemos que mantenernos unidos y trabajar mucho más, porque todavía no nos alcanza".

Dos realidades opuestas: Libertadores vs. torneo Clausura El volante académico también remarcó la diferencia de rendimiento entre las competencias: “Realmente veníamos de una semana muy linda para todo el club. Era un objetivo que teníamos que cumplir, el de Copa Argentina fue otro y cumplimos. En el torneo local nos está faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina”.