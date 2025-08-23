El posteo de Dibu Martínez para Armani tras atajar el penal que clasificó a River a cuartos de la Libertadores

Dibu Martínez le dejó un mensaje a Franco Armani tras ser la figura en la serie ante Libertad de Paraguay que derivó en el pase a los cuartos de la Copa.

Franco Armani fue la gran figura de la clasificación de River a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un partido que comenzó arriba en el marcador, la expulsión de Giuliano Galoppo y el gol de Robert Rojas puso patas arriba al equipo de Marcelo Gallardo, pero gracias a las atajadas del campeón del mundo, el encuentro se fue a los penales.

Allí, el Pulpo le atajó el penal definitivo a Marcelo Fernandez lo que provocó que el Monumental estalle de euforia y también selló el pase del Millonario a la siguiente instancia. Tras la gran noche del arquero, la cuenta oficial de River subió una foto de él abrazándose con Enzo Pérez, el capitán y uno de los referentes del elenco de Núñez.

El mensaje del Dibu Martínez a Franco Armani tras su gran noche ante Libertad En esa publicación, quien le dejó un mensaje al ex Atlético Nacional fue el Dibu Martínez. En esta ocasión, el futbolista del Aston Villa puso el siguiente comentario en la publicación: “Claroooo pulpo”, acompañado del emoji de un fuego y de un corazón rojo.

image El comentario del Dibu Martínez a Franco Armani tras ser la figura ante Libertad. @RiverPlate El campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina es un gran amigo de Armani, ya que compartieron plantel durante la Copa América 2021 y la Copa del Mundo en 2022. Incluso, cuando el portero del Millonario confirmó que no iba a atajar más en la Albiceleste, el Dibu le dedicó una historia en sus redes sociales.

El análisis de Franco Armani tras clasificar a los cuartos de final de la Libertadores “Un sacrificio de todos, de este grupo que se mata adentro de la cancha. Por ahí no salen las cosas como nosotros queremos, pero este grupo da todo lo que tiene para lograr esto. Se nos hizo mucho más difícil con un hombre de menos, pero lo aguantamos y gracias a Dios se pudo dar en una tanda de penales que se nos venía negando hace tiempo”, sentenció Franco Armani.