El picante cruce de Javier Mascherano con un periodista tras ser expulsado ante Tigres: "Rompiste las reglas"

El pasado miércoles, el Inter Miami de Javier Mascherano, sin Lionel Messi porque se resintió de su lesión, clasificó a las semifinales de la Leagues Cup tras vencer de forma agónica a Tigres de México. Con un doblete de penal de Luis Suárez, las Garzas se impusieron ante el elenco mexicano y ahora se medirán ante el Orlando City en busca de alcanzar la final.

Durante el encuentro, el Jefecito se fue expulsado por primera vez desde que llegó al elenco de la Florida por discutir fuertemente con el árbitro. Al inicio del complemento, se fue hacia uno de los sectores VIP del Chase Stadium y siguió dando indicaciones, e incluso hablando por teléfono con sus ayudantes, durante todo el partido.

Hal unik di babak gugur Leagues Cup hari ini.



Di pertandingan antara Inter Miami lawan Tigres, Javier Mascherano dikenai kartu merah oleh wasit. Hal tersebut tidak menghalangi dia untuk memberikan arahan, dia mengarahkan skuad di tribun lewat telepon.pic.twitter.com/rOMhdX4wZ9 — Bahas Liganya Paes & Messi, Juga Amerika Utara (@ConcacafID) August 21, 2025 El picante cruce de Javier Mascherano con un periodista tras ser expulsado ante Tigres A raíz de este hecho, durante la rueda de prensa previo al partido de este sábado frente al DC United por la MLS (20:30 hora de Argentina), Javier Mascherano tuvo un fuerte cruce con algunos periodistas que cuestionaron su accionar tras ser expulsado: "No es lo que yo acepto. Es lo que hay. No sé, están armando un escándalo de algo me parece chico le dan importancia algo. A mí me interesa hablar de fútbol", sentenció el técnico. En ese preciso instante, le respondieron: "Tú rompiste la regla. En mi opinión, si le dan roja a un entrenador, no debe poder entrenar directamente".

Al escuchar esa sentencia, el exfutbolista de la Selección argentina no se quedó de brazos cruzados y le respondió: "Yo te digo una cosa, ¿vos creés que hoy en día como es la tecnología los entrenadores ahora no tienen acceso a comunicarse con su cuerpo técnico?", lanzó. Y luego, ante la pregunta sobre por qué utilizaba su teléfono, reveló que estaba "hablando con el videoanalista".

El fuerte cruce de Javier Mascherano con unos periodistas tras su expulsión ante Tigres (Créditos: ESPN) ¿Cuándo juega el Inter Miami por las semifinales de la Leagues Cup? El clásico entre Inter Miami y Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup se jugará el próximo miércoles 27 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina) en el Chase Stadium de la Florida. De cara a este encuentro, Lionel Messi volvería a ser titular, ya que estaría 100% recuperado de su lesión que lo privó de jugar ante el conjunto de Ángel Correa.