Sorpresa: el Inter Miami de Lionel Messi compró a una joya de Newell's y ya fue presentado como refuerzo

Inter Miami hizo oficial la contratación de una de las máximas promesas de Newell's, que compartirá plantel con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y los demás argentinos.

Inter Miamitendrá otro argentino en sus filas: Mateo Silvetti, la joya de Newell's fue presentado oficialmente como refuerzo del equipo estadounidense y será compañero de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La noticia, que ya había salido a la luz hace algunos meses, se confirmó con un comunicado oficial que publicaron las Garzas en la mañana de este viernes, indicando que el delantero de 19 años ya firmó un contrato hasta 2029 con opción a extenderlo por un año más.

Inter Miami hizo oficial la llegada de Mateo Silvetti, la joya de Newell's

En el anunció, además, el club reveló que Silvetti ocupará el cupo Sub 22 de la MLS, que fue liberado tras la venta de Federico Redondo al Elche de España. Por otra parte, los rosarinos también utilizaron sus redes sociales para confirmar la transferencia y despedir al extremo en esta nueva etapa.

El comunicado de la Lepra "Desde nuestra institución agradecemos a Mateo por el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa en el club, desde Malvinas hasta el Coloso. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío deportivo", fue el mensaje de Newell's para el extremo con pasado en las selecciones juveniles.

En cuanto a los números de la operación, lo cierto es que no fue informado por ninguno de los dos clubes. No obstante, la Lepra avisó que eso "será debidamente comunicada en el informe del libro de pases, que se publicará una vez que los principales mercados de transferencias hayan cerrado".