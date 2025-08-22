El fuerte castigo que recibió Independiente tras los incidentes con la U. de Chile

Luego de los violentos sucesos ocurridos en el Estadio Libertadores de América en el partido ante los trasandinos, Independiente recibió su primer castigo.

La brutal pelea entre hinchas podría dejar a Independiente y a la U de Chile fuera de la Copa.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó de lado, luego de la brutal y violenta pelea entre las hinchadas de ambos equipos en el Estadio Libertadores de América que dejó un saldo de 18 personas heridas y más de 100 detenidos.

El encuentro que se jugó hasta los 47 minutos del segundo tiempo, se suspendió (Conmebol definirá el resultado) tras las agresiones de los hinchas chilenos a un sector de la popular del Rey de Copas. Ante la desobediencia de abandonar el estadio, la barra del elenco local fue a buscar al pequeño grupo de fanáticos de la U que quedaron en la tribuna Alta Sur y ahí se desató una feroz golpiza. Esto continuó a las afueras del estadio con una represión policial hacia ambas hinchadas.

El Libertadores de América será clausurado e Independiente no jugará allí ante Platense Dos días después de la noche oscura en Avellaneda, Independiente recibió un duro castigo de cara al encuentro de este domingo a las 20:30 frente a Platense por el torneo Clausura: Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reveló que el Libertadores de América será clausurado debido a que el recinto es un elemento clave para la investigación por los incidentes.

Javier Alonso confirmó que el estadio de Independiente fue clausurado "Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, hay que hacer pericias", aseguró el funcionario en una entrevista con Radio 10. Además, cuando le repreguntaron sobre si el equipo de Julio Vaccari hará de local ante el Calamar, fue contundente: "No va a jugar el domingo en su estadio".