Liberaron a todos los hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos

La Justicia liberó a los hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos luego del enfrentamiento con la barra de Independiente.

Más de 100 hinchas de la Universidad de Chile estaban detenidos.

Lo que debía ser una fiesta de fútbol en Avellaneda terminó en un escándalo. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se vio empañado por graves incidentes dentro y fuera del estadio, que dejaron heridos y cientos de detenidos.

Video: así trasladaban a los hinchas de la Universidad de Chile Así trasladaban a los hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos Este viernes por la mañana, la Justicia liberó a los 104 hinchas chilenos que estaban detenidos en la Comisaría Nº4 de Sarandí, luego del enfrentamiento con los hinchas de Independiente.

La decisión fue comunicada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda y fue remitida a través de un oficio dirigido al jefe de Estación de Policía de esa ciudad, Javier Bibiano. La fiscalía acreditó que no había ninguna prueba que los vincule con algún acto de violencia ocurrido adentro o afuera del estadio.

Los fiscales a cargo de la causa, Mariano Zito y Sebastián González, investigan a los hinchas chilenos por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves, y daño.