Liberaron a todos los hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos
La Justicia liberó a los hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos luego del enfrentamiento con la barra de Independiente.
Lo que debía ser una fiesta de fútbol en Avellaneda terminó en un escándalo. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se vio empañado por graves incidentes dentro y fuera del estadio, que dejaron heridos y cientos de detenidos.
Video: así trasladaban a los hinchas de la Universidad de Chile
Este viernes por la mañana, la Justicia liberó a los 104 hinchas chilenos que estaban detenidos en la Comisaría Nº4 de Sarandí, luego del enfrentamiento con los hinchas de Independiente.
Te Podría Interesar
La decisión fue comunicada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda y fue remitida a través de un oficio dirigido al jefe de Estación de Policía de esa ciudad, Javier Bibiano. La fiscalía acreditó que no había ninguna prueba que los vincule con algún acto de violencia ocurrido adentro o afuera del estadio.
Los fiscales a cargo de la causa, Mariano Zito y Sebastián González, investigan a los hinchas chilenos por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves, y daño.
Por otro lado, dos hinchas de Independiente, que fueron filmados fuera del estadio agrediendo a un seguidor del club rival, continúan detenidos. En estos momentos, se analizan los videos del club de Avellaneda y de Aprevide.