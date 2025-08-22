Los barras de la Universidad de Chile continuaron el raid de violencia una vez liberados

Un grupo de hinchas de la Universidad de Chile atacaron a un periodista. También, protestan frente a una comisaría.

Hinchas de la U. de Chile protestan frente a la Comisaría 1° de Avellaneda.

Este viernes por la mañana, la Justicia liberó a los 104 hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos en la Comisaría Nº4 de Sarandí, luego del enfrentamiento con los hinchas de Independiente durante el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En las últimas horas, un grupo de hinchas del club chileno atacaron un móvil de América TV. En el video se observa el momento en el que un periodista de América fue golpeado por barras de la U. de Chile.

“Nos están tirando botellas”, relató el periodista Guido Korman. Y detalló: “Estoy refugiado en el móvil, rodeado de hinchas”.

Todo ocurrió cuando el periodista se encontraba cubriendo la protesta que estaban llevando a cabo los hinchas del club chileno frente a la Comisaría 1° de Avellaneda. Los simpatizantes de la U. estaban esperando a que los efectivos les dieran sus documentos y sus celulares.