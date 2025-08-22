El espeluznante testimonio de la barbarie en Independiente-U. de Chile que compartió la esposa de Rey: "Desnudados y obligados a hacer cosas irrepetibles"

Lo que sucedió el pasado miércoles en el Libertadores de América en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue una barbarie. Se esperaba una noche plagada de fútbol y terminó siendo una de las más oscuras de nuestro deporte por los incidentes entre ambas hinchadas que terminaron con 18 personas heridas, 100 detenidos y el partido suspendido (Conmebol lo definirá por escritorio).

A medida que pasan los días, varias personas involucradas en los hechos salieron a dar sus versiones sobre lo ocurrido. Hinchas chilenos culpan a los del Rojo y a la seguridad del país, mientras que la parcialidad local asegura que fueron los trasandinos quienes comenzaron con todo el problema. Ahora, la que salió a mostrar una conversación sobre un espeluznante testimonio fue Laura Rey, esposa de Rodrigo Rey, quien en su cuenta de Instagram compartió una captura del chat con una persona que estuvo presente en la Tribuna Sur Alta (donde estaban ubicados los hinchas de la U).

El espeluznante testimonio de la barbarie en Independiente-U. de Chile que compartió la esposa de Rodrigo Rey “Dijo que fue denigrante lo que vivieron y le hicieron hacer. No dio más detalles”, comenzó. Y luego de una respuesta, la persona involucrada reveló lo que la barra brava del conjunto trasandino les obligó a hacer: “Tantos las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quisieron repetir en cámara. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino a matarnos no hay otra explicación. La tristeza y la bronca es mucha”.

image Por su parte, la esposa de Rodrigo Rey también subió un posteo a su cuenta en el que repudió los acontecimientos y pidió que no se genere un conflicto entre ambos países: “Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístiico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan en fútbol. A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores", comenzó.